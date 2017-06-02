05 июня 2017 года

Специалисты оценили влияние разных факторов на уловы сайры

О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.

Такой анализ был проведен для различных уровней – объединенной промысловой экспедиции, добывающего предприятия и промыслового судна. Докладчик привел данные по сайре, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в масштабах объединенной экспедиции оценивалось влияние количества промысловых судов, работы централизованного информационно-управленческого центра в районе лова, численность сайры, гидрологическая ситуация, погодные условия, а также правовые, экономические и другие факторы, не связанные с промысловой обстановкой. Максимальное снижение вылова при сокращении численности флота специалист оценил в 50%. Воздействие численности сайры на показатели добычи, по мнению Виктора Филатова, не очень велико: ресурс настолько значительный, что даже совместно осваивается только маленькая его часть, колебания запасов здесь не столь сильно отражаются на промысле.

Большее влияние оказывает гидрологическая ситуация – она может снизить вылов более чем вполовину – на 55%, обратил внимание специалист. Из-за неблагоприятных погодных условий может потеряться до 15% улова (прошлая путина стала рекордной по количеству штормовых дней, рассказали ученые). Отмечена важность научного обеспечения промысла – влияние этого фактор Виктор Филатов оценил в 50%.

В немалой степени на успехах путины сказываются правовые и экономические факторы. Здесь докладчик указал на необходимость устанавливать на период сайровой путины дополнительные контрольные пункты (точки). В противном случае рыбаки несут значительные финансовые, а главное, временные затраты. Проблема, по словам Виктора Филатова, встает из года в год. Поднял специалист и вопрос конкуренции со стороны японского флота.

Если давать оценки в масштабах предприятия, то работа прежде всего зависит от того, исправны ли механизмы управления судном, оборудование. Что касается такого фактора, как класс судна, архитектура надстройки, мореходные качества, то здесь очень важны консультации судовладельца с экспертами, иначе можно потерять в вылове до 50%. Примеров тому немало, отметил докладчик. Также специалист выделил такие факторы, как кадровое обеспечение, промысловое и световое вооружение, поисково-информационное приборное освещение. И вновь – комплексное научно-информационное сопровождение.

На уровне судна успех во многом зависит от опыта капитана и его желания работать на промысле сайры. Известны случаи, когда капитан опытный, но заниматься сайрой он не хочет – всеми силами стремится перейти на добычу других видов водных биоресурсов, отметил Виктор Филатов. Важно также взаимодействие с другими капитанами и научной группой (потери в уловах из «необщительности» капитана могут составить до 30%, считает эксперт).

Важнейший фактор – своевременное научно-информационное обеспечение. Докладчик рассказал, например, как важно предоставить информацию капитану не позже девяти утра, чтобы он успел изучить ее и затем использовал в работе.

Напомним, что семинар, посвященный проблемам промысла пелагических объектов, проходит во Владивостоке с 5 по 6 июня. В мероприятиях участвуют представители рыбопромышленных компаний. В первый день специалисты ТИНРО выступили с докладами по трем направлениям: проблемы добычи и состояние ресурсов, технологии переработки и проблемы хранения сырья, методы добычи и технологии промысла пелагических объектов. Освещены вопросы добычи и переработки сардины-иваси, сайры, скумбрии, промысла тихоокеанского кальмара.

Fishnews