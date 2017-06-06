06 июня 2017 года

Индийским инвесторам предлагают проекты в рыбопереработке

Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие во встрече 16 российских губернаторов с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь шла о наращивании экономических связей с Республикой Индия, новых инвестиционных проектах, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт, комментируя итоги встречи, отметил, что регион выходит на новый этап взаимоотношений в экономике с этой страной. Важным событием года стал визит в Индию российской делегации, которую возглавлял вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Тогда были налажены новые контакты с представителями деловых кругов.

«Визит дал результат – уже в мае Хабаровский край посетили представители индийских компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашим регионом. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Сегодня мы готовы также предложить потенциальным индийским инвесторам целый ряд интересных инвестиционных проектов в сфере судостроения, молочного и мясного животноводства, рыбоводства и рыбопереработки, коммерческой недвижимости, легкой промышленности», – отметил губернатор.

Fishnews