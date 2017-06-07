07 июня 2017 года

Проверяющие из КНР прибыли во Владивосток

В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.

В Приморье прибыла делегация специалистов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ). Китайские эксперты проинспектируют дальневосточные рыбопромысловые и перерабатывающие предприятия, чтобы оценить систему контроля безопасности при производстве кормовой рыбной муки и рыбьего жира, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В программе визита – совместные консультации во Владивостоке, ознакомление со структурой и полномочиями теруправления, а также инспекция Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в Уссурийске.

Затем, в течение нескольких дней, специалисты AQSIQ проинспектируют ряд российских рыбопромысловых судов, находящихся в портах Приморского края.

13 июня китайская делегация вылетит в Камчатский край, где в этот же день посетит Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора. На следующий день запланирована инспекция Озерновского РКЗ № 55.

15 июня, по итогам визита на Камчатку, китайские специалисты проведут рабочую встречу с руководством и специалистами управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО, ознакомятся со структурой и полномочиями теруправления. В этот же день иностранные аудиторы должны вылететь во Владивосток.

16 июня запланировано рабочее совещание со специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по итогам визита экспертов AQSIQ на Дальний Восток. Вечером того же дня китайские специалисты должны вылететь на родину.

Fishnews