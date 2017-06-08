08 июня 2017 года

Институты подготовят список акваторий для рыбоводства

Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Отставания на промысле наверстали

Уловы российских пользователей практически достигли 2,1 млн тонн. Прибавка по сравнению с показателем за 7 июня 2016 г. – 3,2%. Успешно идет добыча в Дальневосточном бассейне (+4,2%), положительная динамика отмечается в Западном (+3,4%) и Волжско-Каспийском (+4,1%) бассейнах, которые ранее отставали от показателей 2016 г., сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Сейчас в дальневосточных регионах заканчивается подготовка к лососевой путине.

Ученые исследуют ресурсы

Начальник управления науки и образования Сергей Голованов представил обзор экспедиционной деятельности научно-исследовательского флота ведомства. Судно ПИНРО «Фритьоф Нансен» задействовано в международной экосистемной съемке в северных морях, судно АзНИИРХ «Илиа» проводит учетно-траловую съемку в Азовском море. МагаданНИРО использует НИС «Зодиак» для проведения учетно-ловушечной съемки в Охотском море по синему, камчатскому и колючему крабам. НИС «Инженер Максимов», находящееся в ведении КамчатНИРО, завершило комплексную учетно-ловушечную съемку в Петропавловско-Командорской подзоне. СахНИРО готовит НИС «Дмитрий Песков» к ихтиопланктонной съемке у северо-восточного побережья Сахалина. Специалисты ТИНРО-Центра продолжают комплексную съемку анадромных видов рыб на борту НИС «Профессор Кагановский».

Рыбоохрана переходит в «путинный» режим

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский отметил, что к периоду добычи красной рыбы практически полностью готовы все территориальные управления Росрыболовства. В ближайшее время в дальневосточные регионы направят дополнительные кадры из числа инспекторов рыбоохраны для усиления на время путины. Андрей Здетоветский также отметил, что на внутренних водных объектах центральной части России заканчиваются периоды запрета на вылов, связанные с нерестом. Инспекторский состав переходит на режим контроля за осуществлением промышленного рыболовства.

Объемы выпусков увеличили

Заместитель начальника управления аквакультуры Александр Малашенко озвучил цифры по выпускам водных биоресурсов в целях искусственного воспроизводства, запланированных в рамках госзаданий на второй квартал 2017 г. В нынешнем году выпущено на 18,7 млн штук молоди больше, чем за аналогичный период 2016 г., и почти на 44 млн больше, чем в 2015 г.

Всего с начала года в водные объекты рыбохозяйственного значения отправилось более 190 млн штук молоди и личинок. Основными объектами выпуска стали тихоокеанские лососи: свыше 148 млн штук (в том числе кеты – 139 млн, горбуши – 8 млн, чавычи – 900 тыс.). Среди территориальных управлений лидерами по объемам выпусков являются дальневосточные рыбводы. В зоне ответственности Амурского теруправления выпущено 80 млн штук молоди, Приморского – 39 млн штук, Северо-Восточного – 18 млн штук. Что касается целей и финансового обеспечения выпусков, то 76% молоди было выпущено в рамках выполнения государственного задания. Объемы выпусков за счет собственных средств и в целях компенсации ущерба примерно одинаковы: 22,4 и 23,3 млн штук соответственно.

Объемы выпусков водных биоресурсов в целях компенсации ущерба за май 2017 г. составили 12,66 млн штук (82% от запланированного объема). В июне компенсационный выпуск запланирован в объеме 27 млн 185 тыс. штук. Планируется переселять рыб лососевых, осетровых, частиковых и сиговых видов.

Аквафермеров ждут новые участки

Александр Малашенко доложил, что в конце апреля Росрыболовство провело аукцион по распределению РВУ в Приморском крае. По итогам торгов заключено 24 договора пользования рыбоводными участками, сумма поступлений в бюджет составила 148,5 млн рублей. Также подготовлена аукционная документация по Краснодарскому краю, Республике Крым и Амурской области. Планируется выставить на торги 19 лотов общей площадью 3,5 тыс. га, аукцион состоится в третьей декаде июля.

На совещании научным учреждениям Росрыболовства поручили подготовить список акваторий, потенциально пригодных для осуществления товарного рыбоводства. Этот вопрос будет включен в повестку всероссийского совещания «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.», которое пройдет в Ростове-на-Дону 28-29 июня 2017 г.

Fishnews