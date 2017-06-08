08 июня 2017 года

Учреждения ООН обязались бороться с «рыбными» субсидиями

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.

Учреждения выступили с добровольными обязательствами на Конференции ООН по океану, которая проходит в Нью-Йорке.

«Торговля и честная торговая политика могут способствовать переходу к устойчивой экономике, основанной на повышении эффективности использования ресурсов моря, защите окружающей среды, повышении открытости и создании новых возможностей в рамках развития «зеленого» бизнеса», - говорится в заявлении трех учреждений.

Как сообщили Fishnews в центре новостей ООН, одно из обязательств – добиваться отмены или сокращения субсидий для рыболовства. На сегодняшний день, по данным организации, объем такой поддержки достигает 35 млрд долларов в год, а общая стоимость экспортируемых рыбы и морепродуктов - 146 млрд долларов. Это означает, что на каждые 5 долларов рыбной продукции выделяется доллар в виде субсидий, обращают внимание в Организации Объединенных Наций.

В ООН отмечают, что финансовая поддержка поощряет компании к конкуренции, к увеличению объемов вылова, что ведет к истощению рыбных ресурсов. Сейчас в озерах, реках и океанах вылавливается в три раза больше рыбы, чем в 1974 г. Чрезмерная добыча подрывает способность воспроизводства водных биоресурсов до минимально необходимого уровня, нарушает биологический баланс подводного мира.

Участники конференции обсуждают пути сохранения и рационального использования океанов, морей и морских ресурсов. В рамках подготовки мероприятия было объявлено о запуске в интернете «реестра добровольных обязательств» государств-членов ООН, предприятий, организаций гражданского общества и системы Организации Объединенных Наций в целом. Предполагается, что выполнение этих обязательств будет содействовать защите морской среды, снижению уровня ее загрязнения и предотвращению повышения кислотности океана. На сегодняшний день в реестр внесено 850 добровольных обязательств. Одно из них - добиваться сокращения пагубных субсидий для рыбного промысла.

Fishnews