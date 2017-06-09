09 июня 2017 года

Россельхознадзор и AQSIQ обсудили вопросы безопасности рыбного экспорта

Ветеринарные ведомства России и Китая договорились в течение месяца обновить списки экспортеров рыбы и морепродуктов и организовать до конца года взаимные выборочные инспекции.

С 6 по 7 июня в Нинбо (КНР) прошло очередное заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции. Специалисты Россельхознадзора и Главного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) обсудили широкий спектр вопросов по обеспечению качества и безопасности продукции животного и растительного происхождения, поступающей на рынки обеих стран.

Российская сторона поблагодарила китайских партнеров за организацию инспекции предприятий-производителей рыбной муки, которая сейчас проходит на Дальнем Востоке. В соответствии с меморандумом о сотрудничестве по вопросам экспорта-импорта продукции водного промысла между Россельхознадзором и AQSIQ участники консультаций договорились провести до конца 2017 г. взаимные выборочные инспекции. Кроме того, в целях развития торговли рыбопродукцией и продукцией водного промысла решено в течение месяца обновить российский и китайский списки экспортеров по этому направлению, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что одним из условий стабильных поставок и взаимного признания систем надзора за качеством рыбопродукции и продукции водного промысла являются гарантии ее качества и безопасности. В связи с этим Россельхознадзор на постоянной основе проводит мониторинг экспортируемых товаров и приостанавливает поставки с предприятий, продукция которых не соответствует действующим в России нормам качества и безопасности. Сейчас ограничения на экспорт рыбопродукции действуют в отношении 12 китайских предприятий. В ходе переговоров стороны согласовали процедуру возможного восстановления поставок.

Fishnews