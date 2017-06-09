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Вопросы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудят во Владивостоке

Вопросы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудят во Владивостоке

Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.

Мероприятие состоится на базе Дальрыбвтуза, организаторы – АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Приморское краевое отделение ООО МСП «Опора России».

Как сообщает корреспондент Fishnews, участникам конференции предложат разные форматы работы. Так, в рамках круглого стола будут подняты проблемы экспорта российских водных биоресурсов и продуктов их переработки; роль международного сотрудничества в борьбе с ННН-промыслом.

Дальнейшая работа продолжится в рамках пленарного заседания. Запланированы выступления руководства Росрыболовства, представителей краевой администрации, ДАРД, Дальрыбвтуза, регионального отделения «Опоры России», ООО «Южный терминал» и др. Основная тема дискуссии – перспективы развития электронных форм аукционной и биржевой торговли рыбной продукцией, в том числе предназначенной на экспорт. Участникам рынка также представят актуальную информацию о возможностях, которые получили иностранные компании по закупке российской рыбы и морепродуктов на публичных торгах в России.

Кроме того, на конференции продемонстрируют работу электронной биржевой площадки на примере реальных рыбных торгов.

По итогам мероприятия его организаторы ответят на вопросы журналистов.

Для участия в конференции необходимо до 25 июня зарегистрироваться по телефонам или адресам электронной почты, указанным на сайтах «Дальневосточного аукционного рыбного дома» или Приморского отделения «Опоры России».

Fishnews

НазадМетки: владивостокросрыболовство

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