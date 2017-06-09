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Россия и Казахстан обсудили борьбу с ветеринарными нарушениями

Казахстан озвучил мнение о том, что предварительные пункты уведомления на российско-казахстанской границе создают барьер для экономических связей, однако в Россельхознадзоре такую точку зрения не разделили.

Встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и вице-министра сельского хозяйства Казахстана Гульмиры Исаевой состоялась в Москве. Представители двух стран обсудили, возможно ли отменить предварительные пункты уведомления (ППУ) на казахстанско-российском участке госграницы. В Казахстане считают, что ППУ создают барьер развитию экономического партнерства между странами. Предложено разработать ряд совместных мероприятий, направленных на осуществление контроля по недопущению ввоза на территорию России из Казахстана продукции, на которую нет необходимых ветеринарных и/или фитосанитарных сертификатов.

Сергей Данкверт заявил, что его ведомство обеспокоено многочисленными нарушениями при поставках с казахстанской территории продукции растительного происхождения. В связи с этим глава Россельхознадзора отметил, что служба не считает наличие ППУ барьером, так как общий товарооборот между Россией и Казахстаном за последнее время увеличился в два-три раза. Предварительные пункты уведомления помогают выявлять нарушения не только со стороны Казахстана, но и при поставках продукции с территории России, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В итоге стороны договорились запустить пилотный проект совместных рейдов на приграничных участках (территориях Челябинской и Оренбургской областей). В ближайшее время будет подписан соответствующий протокол.

Еще одной важной темой стала интеграция информационных систем двух стран. Сергей Данкверт отметил, что на сегодняшний день процесс показал низкую эффективность. Изначальная идея обеспечить полную прозрачность перемещения продукции посредством интеграции достигнута не была. В свою очередь казахстанская сторона отметила, что по линии ветеринарии этот процесс можно считать более успешным, чего нельзя сказать о фитосанитарном направлении.

Решено в ближайшее время провести видеоконференцию технических специалистов двух стран и обсудить вопросы, позволяющие как можно быстрее решить технические сложности интеграции казахстанской системы ЕАСУ и российского «Аргуса» в полном объеме.

Отметим, что Россельхознадзор неоднократно пресекал нарушения при поставках с казахстанской территории рыбной продукции. Выявлялись и случаи, когда в обход закона рыбу предполагалось вывезти в Казахстан.

Fishnews

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