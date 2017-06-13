Зона Марокко ждет российских рыбаков

13 июня 2017 года
Переход на монетизацию возмещения вреда, нанесенного водным биоресурсам, совместно с другими мерами позволит нарастить мощности по выпуску молоди, заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.
09 июня 2017 года
Росимущество прокомментировало позицию ВНИРО о необходимости предоставления альтернативного помещения в случае мирового соглашения с Патриаршим подворьем. В ведомстве считают, что говорить о другом помещении пока рано.
Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.
Новую методику исчисления размера вреда водным биоресурсам планируют принять уже этим летом. Документ предусматривает обязательства по выпуску ценных и особо ценных видов, отмечают в Росрыболовстве.
08 июня 2017 года
Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
13 июня 2017 года
В распоряжение Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району планируется передать судно «Командор». Для более эффективной работы оно будет оснащено вертолетом Ка-27.
В этом году компания «Интеррыбфлот» собирается развивать промысел скумбрии и сардины-иваси. Сдавать их уловы планируется на рыбокомбинат «Островной».
На Камчатке возбуждены уголовные дела в отношении двух капитанов: моряки подозреваются в незаконной добыче тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ.
Участники Конференции ООН по океану утвердили план действий, предусматривающий 14 конкретных мер по сохранению и защите крупных водоемов Земли. Кроме того, принято 1300 добровольных обязательств в этой сфере.
Переход на монетизацию возмещения вреда, нанесенного водным биоресурсам, совместно с другими мерами позволит нарастить мощности по выпуску молоди, заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.
Казахстан озвучил мнение о том, что предварительные пункты уведомления на российско-казахстанской границе создают барьер для экономических связей, однако в Россельхознадзоре такую точку зрения не разделили.
В Камчатском крае приняты дополнительные меры по защите вложений бизнеса, сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства региона. Одна из инициатив – гарантировать инвесторам неизменность условий работы.
09 июня 2017 года
Росимущество прокомментировало позицию ВНИРО о необходимости предоставления альтернативного помещения в случае мирового соглашения с Патриаршим подворьем. В ведомстве считают, что говорить о другом помещении пока рано.
Сахалинский колхоз имени Кирова возобновил добычу морской капусты, из которой изготавливает как мороженую шинкованную ламинарию, так и консервированный салат. В планах предприятия выпуск новых видов продукции, в том числе из скумбрии и сардины-иваси.
Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.