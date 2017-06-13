13 июня 2017 года

Зона Марокко ждет российских рыбаков

С 9 июня владельцы российских судов могут подать в Росрыболовство заявку на промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко. Квота вылова традиционно составляет 140 тыс. тонн.

Федеральное агентство по рыболовству объявило о начале приема заявок на промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко. Напомним, что работа ведется на основании межправительственного двустороннего соглашения от 15 марта 2016 г.

Условия сотрудничества на второй год действия договора согласованы в рамках второй сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству (проходила в мае в Рабате).

Марокканская сторона установила квоту в размере 140 тыс. тонн. Также на второй год действия соглашения определены следующие условия: судам РФ разрешается вести промысел за пределами 16-мильной прибрежной зоны в границах района промысла в рыболовной зоне, предусмотренной договором. Ежемесячный вылов российского флота не должен превышать 24 тыс. тонн мелких пелагических рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, договорились стороны и о составе уловов по группам видов рыб: сардина, сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов – 2%. К промыслу решено допустить 10 рыболовных судов РФ, тоннаж каждого из которых не должен превышать 7765 брутто-регистровых тонн.

С 9 июня российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами российских судов рыбопромыслового флота, могут подать в ФАР заявки на промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко. Также должна быть предоставлена информация, предусмотренная приложением № 2 к соглашению.

Fishnews

