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В Марокко завершила работу вторая сессия российско-марокканской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Марокко довольны работой соглашения

Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.

В Марокко завершила работу вторая сессия российско-марокканской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, марокканскую – генеральный секретарь департамента морского рыболовства Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства королевства Закия Дриуш.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, стороны обсудили итоги реализации первого года действия соглашения между правительствами РФ и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15 марта 2016 г. Согласованы промысловые условия на второй год действия документа.

Согласно повестке встречи, рассмотрены вопросы дальнейшего научно-технического сотрудничества, подготовки морских кадров, а также возможность экспортных поставок марокканской рыбной продукции.

«Стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения. По итогам второй сессии российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству подписан протокол», – рассказали в пресс-службе.

Fishnews

НазадМетки: правительстворосрыболовство

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