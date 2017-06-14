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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ (слева), первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Курганской области Сергей ПУГИН (в центре), директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений КАЦ (справа). Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Рыбоводов Зауралья волнует комплексное использование акваторий

Тему аквакультуры на рыбопромысловых участках подняли на совещании, которое прошло в Курганской области с привлечением специалистов федерального центра, рассказал директор профильного департамента Минсельхоза России Евгений Кац.

Представители Министерства сельского хозяйства РФ и Росрыболовства приняли участие в прошедшем в Курганской области совещании по вопросам аквакультуры. Об итогах Fishnews рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац.

«Совещание было созвано по инициативе представителей Курганской области, – сообщил он. – Во встрече участвовали местные рыбоводы и рыбопромышленники, представители областной администрации и других органов власти».

Как подчеркнул Евгений Кац, для Курганской области очень важен вопрос комплексного использования рыбопромысловых участков: их зарыбления пелядью и другими видами, а также дальнейшей добычи ресурсов. Проблематика отрасли в Зауралье в целом схожа с другими регионами, отметил руководитель профильного департамента.

Поднята была проблема охраны акваторий, на которых работают рыбоводы. «Этот вопрос решался на федеральном уровне: мы внесли изменения в закон об аквакультуре в прошлом году, определив, что объекты пастбищного рыбоводства являются собственностью хозяйств. Также по инициативе рыбоводов в законопроект о любительском рыболовстве внесено уточнение, что сетной лов будет запрещен гражданам на рыбоводных участках любой площади во всех регионах. Мы дали разъяснения курганским рыбоводам, чтобы они могли учитывать это в своей работе и защищать свои участки».

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что аквакультура является приоритетом развития рыбохозяйственного комплекса. «Росрыболовство дало четкое указание своим теруправлениям всячески содействовать развитию рыбоводных хозяйств, не создавать препон», – сказал он.

Оценивая состояние рыбоводства в Курганской области, Евгений Кац отметил, что отрасль активно развивается. «Зауралье – один из флагманов в области аквакультуры в России. В прошлом году регион произвел порядка 1700 тонн – в основном это продукция пастбищного рыбоводства. Кроме того, в области развита и переработка продукции, готовый продукт поставляется в другие субъекты Федерации, даже в столицу. Производство в аквакультуре Курганской области по объему приближается к показателям добычи, и думаю, что в скором времени ее превзойдет».

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ (слева), первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Курганской области Сергей ПУГИН (в центре), директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений КАЦ (справа). Фото пресс-службы губернатора Курганской области
  • Совещание в Курганской области. Фото пресс-службы губернатора Курганской области
  • Совещание в Курганской области. Фото пресс-службы губернатора Курганской области
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