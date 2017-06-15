15 июня 2017 года

Хочешь вести промысел в Приморье – погаси долги

В Приморском крае изменилось требование к желающим получить квоты вылова в реках и озерах. Как отмечают региональные власти, это позволит учесть специфику работы индивидуальных предпринимателей.

Поправки в порядок распределения квот для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Приморского края внесены постановлением региональной администрации от 13 июня 2017 г. № 224. Одно из изменений касается основания для отказа в закреплении доли. Теперь заявителю откажут, если у него есть любая задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. Ранее допускалась задолженность до 25% балансовой стоимости активов заявителя по данным за последний отчетный период.

«По пресноводным водоемам у нас основные пользователи – индивидуальные предприниматели, которые просто не ведут баланс, они отчитываются по упрощенной системе. Налоговая не может определить балансовую стоимость их активов и выдать соответствующую справку, – рассказал Fishnews руководитель краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев. – В результате в случае даже копеечной задолженности мы вынуждены были по формальным признакам снимать ИП с аукциона».

По словам Сергея Наставшева, требование о полном отсутствии задолженности даст возможность большему количеству индивидуальных предпринимателей участвовать в распределении квот. «Они просто будут гасить долги. Зашел в «Личный кабинет», увидел задолженность - погасил ее, и вопросов нет!» – отметил глава департамента.

Fishnews