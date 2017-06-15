15 июня 2017 года

Сергей Данкверт: Срок перехода на электронную ветсертификацию прежний

Никаких послаблений по срокам перехода на обязательную ветеринарную сертификацию в электронном виде на данный момент нет, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопросы в Совете Федерации.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая с докладом перед сенаторами, в основном говорил о том, какие проблемы ведомство видит в системе государственной ветслужбы в связи с отсутствием прежней вертикали.

Но была затронута и тема электронной ветеринарной сертификации, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что с 1 января 2018 г. ветеринарно-сопроводительные документы должны в обязательном порядке оформляться в электронном виде. В Совете Федерации главе Россельхознадзора задали вопрос: считает ли он целесообразным перенос перехода к электронной ветсертификации. Если да, то на какой срок и когда будут внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство?

Сергей Данкверт в ответ сообщил, что практически все документы по «электронке» уже вышли. «Сама по себе система работает», – заявил руководитель федеральной службы. Глава ведомства также отметил, что, согласно законодательству, регионы, выписывая документы в бумажной форме, должны в течение месяца внести информацию в электронную систему. Но это подчас не соблюдается.

Руководитель Россельхознадзора сообщил, что вопрос рассматривался 13 июня у вице-премьера Аркадия Дворковича. «Цифры пока стоят 1 января 2018 года, никаких послаблений нет», – сказал Сергей Данкверт. Он добавил, что принято решение направить ряд документов, в том числе из правительства, «угрожающего характера», чтобы было движение на уровне субъектов Федерации.

Fishnews