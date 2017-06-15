15 июня 2017 года

Рыбоводам Дальнего Востока добавят акваторий

Нынешним летом площади под товарную аквакультуру в Приморском крае планируется увеличить на 27,5 тыс. га. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков при подготовке к аукционам.

Наращивание площадей под товарное рыбоводство обсудили на оперативном совещании в Федеральном агентстве по рыболовству. Видеоконференцию провел заместитель руководителя ФАР Михаил Иваник.

Отмечено, что у Приморского края хороший потенциал в сфере развития аквакультуры. При относительно небольшом объеме производства товарных рыбы и морепродуктов по итогам 2016 г. (6,87 тыс. тонн) регион показал один из лучших показателей по темпам роста – 39% к уровню прошлого года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в июле теруправление выставит на торги 26 рыбоводных участков общей площадью более 2,5 тыс. га, в августе поэтапно будут распределены еще 76 РВУ на 25 тыс. га. Сейчас для рыбоводства в регионе выделено в общей сложности 23,5 тыс. га.

Говоря о подготовке к летним аукционам в Приморье, заместитель руководителя ведомства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков. «Нужно оперативно сформировать документацию для организации аукционов, прошу всех вовлеченных в процесс ответственно подойти к этой работе», – подчеркнул Василий Соколов.

Кроме того, на минувшей неделе объявлены торги по участкам в Краснодарском крае, Республике Крым и Амурской области (19 РВУ общей площадью 3,5 тыс. га). Аукционы пройдут с 31 июля по 1 августа.

По данным на 14 июня, в стране сформировано более 2,6 тыс. рыбоводных участков общей площадью более 172 тыс. га. Проведено 212 аукционов, по результатам которых предоставлено в пользование 1190 РВУ на более чем 75 тыс. га.

Промежуточные итоги кампании по распределению участков подведут на всероссийском совещании «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.», которое пройдет в Ростове-на-Дону 28-29 июня.

Fishnews