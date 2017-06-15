15 июня 2017 года

Для краба в новом подрайоне вышел приказ

Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 мая 2017 г. № 244. Ведомство дополнило таблицу минимальных суточных объемов добычи крабов на судно длиной от 65 до 34 м.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь предусматривается показатель для равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Как и предлагалось, это 1,14 тонны.

Напомним, что заявку России о включении в состав ее континентального шельфа анклава в срединной части Охотского моря специальная комиссия ООН удовлетворила в 2014 г. Как отмечали ранее в Росрыболовстве, такое решение позволяет отечественным рыбакам начать промысел глубоководных видов краба в этом районе.

Минимальные суточные объемы добычи крабов были установлены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей.

Доли квот на промысел равношипого краба в центральной части Охотского моря были проданы на аукционе, проходившем в апреле в Москве.

Fishnews