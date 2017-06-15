15 июня 2017 года

Владимир Путин рассказал о своей самой большой рыбе

Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.

Про самую большую пойманную рыбу президента спросили во время прямой линии 15 июня. Глава государства отметил, что ему и раньше приходилось видеть в интернете такой вопрос от рыбаков-любителей. «При мне измеряли, было 20 килограмм», – вспомнил Владимир Путин самую увесистую рыбу. «Многие считают, что она маловата была, на 20 килограмм не тянет, но, тем не менее, вот то, что я видел», – добавил он. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он, по крайней мере, такого не заметил.

Что за рыба была поймана, президент не уточнил, сообщает корреспондент Fishnews.

Отметим, что главе государства не раз приходилось комментировать тему столь популярной среди россиян любительской рыбалки. В частности, о том, что никто не имеет права взимать плату за лов на общедоступных водоемах.

В 2016 г. во время прямой линии президент также ответил на «рыбные» вопросы. Правда, речь шла о промышленном рыболовстве. Именно тогда Владимир Путин поторопил ведомства с выходом закона об инвестиционных квотах.

Fishnews