16 июня 2017 года

Сардина-иваси приходит в российские воды

Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

Ученые, работающие на НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе в рамках выполнения госпрограммы комплексных исследований водных биоресурсов, рассказали о высоких уловах дальневосточной сардины (иваси). В течение двух последних дней добыча достигала нескольких тонн за час траления. Это свидетельствует о начале массовой миграции сардины в российские воды, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Как отмечают специалисты института, сардина начинает заходить в исключительную экономзону России в июне, сейчас температура воды в Южно-Курильском районе вполне благоприятна для этого. По прогнозам, промысловые скопления сардины и скумбрии могут формироваться во второй половине июля.

Работа специалистов по оперативному информированию проводится в соответствии с решениями научно-прикладного семинара. Напомним, что встреча с представителями рыбодобывающих компаний, которая проходила в ТИНРО-Центре 5 июня, была посвящена промыслу перспективных объектов. На ученых возложена ответственность за обеспечение своевременной передачи сведений о появлении промысловых скоплений сардины, скумбрии и сайры, возможных путях их миграций, океанологической ситуации и другой промысловой и биологической информации. В прошлом году совместные усилия Росрыболовства и отраслевой науки, в том числе организация подобных работ на НИС «ТИНРО», способствовали началу промысла и получению первых заметных уловов сардины и скумбрии.

В 2017 г. также организуют штаб путины, сбором и анализом данных будут заниматься специалисты в море и на берегу. В конце лета – начале осени, в период активного промысла, НИС «ТИНРО» также будет отслеживать состояние запасов пелагических ресурсов в Южно-Курильском районе. В ходе съемок ученые планируют обеспечивать рыбаков оперативной прогностической информацией.

Отметим, что в настоящее время научная группа на НИС «Профессор Кагановский» занимается сбором и анализом данных о состоянии запасов лососей и уточнением ожидаемых объемов их подходов.

Fishnews