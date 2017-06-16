Новости
Новые правила по квотам предложили для рек и озер

Новые правила по квотам предложили для рек и озер

Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.

Напомним, что федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»…» предусматривает, что промысловые квоты распределяются путем заключения договоров на 15 лет. При этом в законе указано, что механизм перезаключения будет прописан позднее. В мае вопрос закрепления долей квот на новый период рассматривался на заседании рабочей группы при Совете Федерации. Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время опубликован проект правил закрепления долей квот вылова во внутренних водных объектах за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г. В документе указано, что претендующее на квоты юридическое лицо не должно находиться под контролем иностранных инвесторов. Исключение - случаи, предусмотренные ФЗ «Об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение».

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2018 г. Заявителю будет необходимо с 1 по 30 апреля 2018 г. подать в региональный орган исполнительной власти письменную заявку установленного образца (по отдельной заявке на каждый вид биоресурсов).

Уполномоченный орган обязан будет провести проверку заявителя путем запросов в налоговую службу о наличии задолженностей по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям и в антимонопольную службу о возможном контроле заявителя со стороны иностранного инвестора. В заключении договора будет отказано, в частности, если выяснится, что заявитель предоставил заведомо недостоверные или искаженные сведения, находится под процедурой банкротства или ликвидации или же имеет задолженность по налогам, сборам и иным обязательных платежам за последний отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости своих активов. В случае отказа доля квоты заявителя будет выставлена на аукцион.

Предложены также правила, определяющие непосредственно порядок заключения договора, и примерный типовой договор.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

16 июня 2017 года

Сардина-иваси приходит в российские воды

Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

У СахНИРО новый руководитель

Директором Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии назначена Валентина Жарикова. Ранее она работала в других институтах рыбной отрасли.

Стерлядь и осетр не попали на свадьбу

В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.

15 июня 2017 года

Краболовы начинают строительство флота

Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.

Ректор МГТУ предложил создать рыбацкую академию

Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Для краба в новом подрайоне вышел приказ

Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Лента новостей

16 июня 2017 года

Уточнение сэкономит деньги рыбакам

Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Сардина-иваси приходит в российские воды

Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

У СахНИРО новый руководитель

Директором Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии назначена Валентина Жарикова. Ранее она работала в других институтах рыбной отрасли.

Карелия наловила более 26 тыс. тонн трески и пикши

С января по май предприятия Республики Карелия добыли 34 тыс. тонн рыбы, в том числе 33 тыс. тонн океанической. Большую часть уловов составили треска и пикша.

Изменения по инвестиционным квотам не заставили ждать

Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».

Краба спасли от браконьерских котлов

Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.

Владимир Путин: Совместная работа на Курилах возможна

России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.

ИКЕС предложил уменьшить вылов трески

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.

Стерлядь и осетр не попали на свадьбу

В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.

15 июня 2017 года

Владимир Путин рассказал о своей самой большой рыбе

Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства

Виктор АШАРИН

Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

Все материалы

Крупным планом

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Все материалы

События

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.