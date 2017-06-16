16 июня 2017 года

Новые правила по квотам предложили для рек и озер

Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.

Напомним, что федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»…» предусматривает, что промысловые квоты распределяются путем заключения договоров на 15 лет. При этом в законе указано, что механизм перезаключения будет прописан позднее. В мае вопрос закрепления долей квот на новый период рассматривался на заседании рабочей группы при Совете Федерации. Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время опубликован проект правил закрепления долей квот вылова во внутренних водных объектах за лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г. В документе указано, что претендующее на квоты юридическое лицо не должно находиться под контролем иностранных инвесторов. Исключение - случаи, предусмотренные ФЗ «Об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение».

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2018 г. Заявителю будет необходимо с 1 по 30 апреля 2018 г. подать в региональный орган исполнительной власти письменную заявку установленного образца (по отдельной заявке на каждый вид биоресурсов).

Уполномоченный орган обязан будет провести проверку заявителя путем запросов в налоговую службу о наличии задолженностей по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям и в антимонопольную службу о возможном контроле заявителя со стороны иностранного инвестора. В заключении договора будет отказано, в частности, если выяснится, что заявитель предоставил заведомо недостоверные или искаженные сведения, находится под процедурой банкротства или ликвидации или же имеет задолженность по налогам, сборам и иным обязательных платежам за последний отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости своих активов. В случае отказа доля квоты заявителя будет выставлена на аукцион.

Предложены также правила, определяющие непосредственно порядок заключения договора, и примерный типовой договор.

Fishnews