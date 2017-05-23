23 мая 2017 года

Квоты примеряют на новый срок

Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.

В профильном комитете Совета Федерации прошло заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов для реализации ФЗ от 3 июля 2016 г. № 349. В рамках встречи представители дальневосточных регионов поинтересовались ходом подготовки изменений в постановления правительства, связанные с закреплением долей квот на новый период.

«Мы мониторим эту ситуацию у себя в регионе и у коллег – всех беспокоит вопрос долгосрочного закрепления долей», – обратил внимание зампред правительства Сахалинской области Сергей Подолян. Он предложил Минсельхозу и Росрыболовству разъяснить рыбакам, по какой формуле будут закрепляться доли на следующие 15 лет и к какому времени планируется утвердить соответствующие проекты постановлений.

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, план разработки подзаконных актов утвержден Минсельхозом. В нем для представления проектов постановлений определены контрольные сроки, которые в целом выдерживаются, но это внутренний документ.

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева призвала к большей прозрачности этого процесса. «Чем меньше мы будем молчать и делать из всего тайну, тем будет лучше для рыбаков, – заявила сенатор, указав, что приморских рыбопромышленников тоже интересуют обновленные правила распределения ресурсов. – Если какие-то документы у нас есть, лучше презентовать их, опубликовать, чтобы всем все было понятно».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве опасений бизнеса не разделяют и полагают, что новое закрепление долей пройдет в рабочем режиме и не вызовет такого ажиотажа, который сопровождал подзаконные акты по инвестиционным квотам.

«Закон достаточно четко прописывает основные моменты в части следующего распределения. Перезаключение договоров, объединение промышленного и прибрежного рыболовства – в законе прописано, как это происходит. Поэтому в подзаконных актах по факту идет просто оттачивание формулировок, конкретная пошаговая работа федеральных органов исполнительной власти», – рассказал Василий Соколов. Он добавил, что в ближайшее время проекты постановлений, скорее всего, будут обнародованы для оценки регулирующего воздействия.

По итогам обсуждения участники встречи приняли решение обратиться к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой провести расширенное заседание рабочей группы при Минсельхозе, на котором разъяснить рыбакам, каким образом будут закрепляться доли квот на следующий период.

Завершая дискуссию, член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь Зубарев отметил, что прошлогодние изменения привнесли в закон о рыболовстве много нововведений. «Появляется понятие единого промыслового пространства. Трансформируются подходы к регулированию прибрежного рыболовства. По сравнению с прошлой кампанией изменяется расчетный принцип для наделения долей. Все эти вопросы надо начать обсуждать сейчас, чтобы к осени они были сформированы», – заключил сенатор.

Fishnews