В ЕЭК готовят перечни стандартов к техрегламентам

08 июня 2017 года
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
07 июня 2017 года
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
26 мая 2017 года
В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.
12 мая 2017 года
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
05 мая 2017 года
За январь-март 2017 г. объем выпуска рыбопродукции в РФ составил 1,424 млн тонн. Такие данные приводит Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на Росстат.
03 мая 2017 года
За первый сезон минтаевой путины инспекторы выявили 54 нарушения в сфере охраны морских биоресурсов. В основном фиксировались несоответствие ССД промысловой документации, неучтенная продукция на борту, превышение допустимого выхода икры и прилова молоди.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.
Пограничники Приморья задержали четверых иностранцев, пытавшихся незаконно вывезти в Китай более 7 тыс. особей сушеного трепанга. Деликатес пытались спрятать в сумках, под одеждой и даже в обуви.
В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.
В Приморское теруправление управление Росрыболовства поступили предложения по формированию 52 морских рыбоводных участков. Заседание комиссии по определению границ РВУ проведут 3 июля.
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
На пляже сахалинского села Лопатино в ходе экологической акции добровольцы собрали три КамАЗа отходов. Превратить уборку в квест с призами и концертом помог созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».
Школьники Мурманской области высадили 10 тыс. растений возле устья Варзуги. Таким способом реку с крупнейшим в Европе стадом дикой семги и село Кузомень защищают от наступления песков.
На Тайване в городе центрального подчинения Таоюань обнаружен вирус озерной тиляпии (TiLV). Вызываемое им заболевание - одно из самых опасных для рыбы, ветеринарные специалисты проверят пруды в радиусе 3 км от зараженного.
На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.