19 июня 2017 года

В ЕЭК готовят перечни стандартов к техрегламентам

Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров. Уже одобрен набор для «рыбного» техрегламента.

Консультативный комитет по техническому регулированию ЕЭК одобрил перечни стандартов к техрегламентам Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Эти решения позволят предпринимателям соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности и качеству реализуемых товаров. В перечни, например, по «рыбному» регламенту включены технические требования к рыбе холодного и горячего копчения, вяленой, мороженой, охлажденной продукции, консервам, икре и т.д. с учетом международных (ISO) и европейских (EN) положений, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Консультативный комитет ЕЭК – этой завершающий этап экспертной проработки и согласования наиболее важных вопросов интеграционной деятельности в союзе. Затем они вносятся на рассмотрение Коллегии или Совета Комиссии.

Напомним, что технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Совет Евразийской экономической комиссии одобрил в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. В силу техрегламент за исключением отдельных требований вступит с 1 сентября 2017 г.

Fishnews