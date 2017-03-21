21 марта 2017 года

Техрегламент увидел свет

Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Текст технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» опубликован на правовом портале Евразийского экономического союза.

Напомним, что работа над техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбопродукции была длительной и сложной, велась на национальном и наднациональном уровнях.

18 октября 2016 г. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил техрегламент. Однако с официальным опубликованием документа, важнейшего для производителей продукции, возникла задержка. Это вызвало беспокойство бизнес-сообщества. В январе ВАРПЭ обратилась к председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну и первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову с просьбой ускорить публикацию официального текста.

Техрегламент устанавливает требования к пищевой рыбной продукции, выпускаемой в ЕАЭС, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения на рынке союза.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий намерена совместно с Евразийской экономической комиссией подготовить конференцию по разъяснению основных положений техрегламента и содержащихся в нем требований, рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В силу технический регламент, за исключением отдельных требований, вступит 1 сентября 2017 г.

Fishnews