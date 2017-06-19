19 июня 2017 года

АДМ помогла ученым собрать больше данных на промысле

В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.

Напомним, Ассоциация добытчиков минтая во взаимодействии с Тихоокеанским НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработали программу подготовки наблюдателей для тралового промысла минтая в Охотском море. В сезон «А» 2017 г. на путине трудились уже 18 специалистов от разных институтов.

«Ассоциация планомерно реализует программу совершенствования мониторинга промысла минтая, разработанную ТИНРО в 2014 году. В текущем году на путине работало рекордное количество наблюдателей. По этому показателю мы приблизились к целевому уровню покрытия. Пространственно-временной анализ показал, что наблюдениями было охвачено около 90% площади промрайонов, в которых работал флот», - отметил исполнительный директор АДМ Алексей Буглак.

От ТИНРО-Центра было задействовано 12 специалистов: четверо – на бюджетной основе и восемь - по договору института с ассоциацией. Эти наблюдатели находились на траулерах, принадлежащих ООО «Русская рыбопромышленная компания», ООО «Ролиз», АО «Акрос», ПАО «Преображенская база тралового флота», ЗАО «Пиленга», ПАО «НБАМР», ООО «Магеллан» и ПАО «Океанрыбфлот». Кроме того, на добывающих судах колхоза имени Ленина и ЗАО «Остров Сахалин» работали пятеро наблюдателей КамчатНИРО и один от МагаданНИРО.

«В этом году благодаря совместным усилиям ТИНРО-Центра и Ассоциации добытчиков минтая нам оказали всевозможное содействие как руководители рыбопромышленных компаний, так и капитаны. Было видно, что рыбаки прочувствовали важность работы наблюдателей и всецело им помогали», - рассказал Fishnews заведующий лабораторией минтая и сельди института Анатолий Смирнов.

Он сообщил, что в задачи наблюдателей входил, в первую очередь, сбор промысловой и биологической информации по параметрам облавливаемого минтая, а также сельди. Кроме того, велся учет приловов других видов рыб, в том числе ценных, таких, как черный и белокорый палтусы. Третьей и не менее важной задачей было наблюдение за поведением и возможным попаданием в тралы птиц и морских млекопитающих, особенно «краснокнижного» сивуча. Этим видом наблюдений на промысле ученые начали заниматься только в прошлом году, а в путину-2017 такие работы стали обязательными для каждого сотрудника институтов в экспедиции.

Ведущий инженер ТИНРО-Центра Владимир Леонов, руководивший группой наблюдателей в море, отметил, что был собран беспрецедентный объем информации. По предварительным данным, только специалисты ТИНРО отработали более 7 тыс. судосуток, обработали около 800 тралений, взяли на массовые промеры более 135 тыс. экземпляров минтая, 22,5 тыс. экземпляров сельди, почти 5 тыс. рыб прилова. На биологический анализ отправились 5,6 тыс. экземпляров минтая, более 1 тыс. экземпляров сельди, свыше 800 других рыб. Также выполнено 814 наблюдений за птицами и млекопитающими.

Таким образом, совершенствование мониторинга промысла, проводимое в рамках сертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC, принесло отраслевой науке огромный объем дополнительных данных в разных областях.

«Чем больше собрано информации, чем большая площадь охватывается исследованиями, тем лучше будут представления о запасах и миграциях минтая. Кроме того, собран большой материал по сельди. Сейчас, сами знаете, финансирование у нас сильно урезано и нет возможности выставить определенные научные экспедиции. Но данные, полученные наблюдателями, косвенно помогают оценить запасы сельди, и послужат достаточно хорошей основой для прогнозов ОДУ на 2019 год», - подчеркнул Владимир Леонов.

Он добавил, что полностью доволен работой наблюдателей, подготовленных совместно с АДМ. «Эти ребята проявили себя как грамотные специалисты», - заявил руководитель группы.

В подготовке наблюдателей и заседаниях специальной рабочей группы по ним участвовали представители Всемирного фонда дикой природы (WWF). Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников тоже положительно оценил деятельность наблюдателей на траловом промысле в сезон «А».

«Я считаю – на уровне. Удалось достичь поставленных целей, которые мы обсуждали в декабре 2016 года на предыдущем заседании рабочей группы», - отметил Андрей Винников.

Представитель WWF добавил, что фонд считает нужным создать институт независимых наблюдателей. «У нас вообще нет законодательной базы по наблюдателям, утвержденной Росрыболовством. Поэтому на переговорах с Ассоциацией добытчиков минтая мы указывали на необходимость разработки положения о наблюдателях – как независимых, так и от науки. Для института должна быть какая-то платформа, в том числе финансирование, договоренность с различными организациями», - подчеркнул специалист.

По его словам, WWF планирует расширение покрытия промысловых операций, в том числе в сотрудничестве с научными институтами.

Анализ собранных данных завершается, материалы уже обобщены. В 2018 г. ТИНРО планирует сохранить уровень присутствия и мониторинга наблюдателей на промысле на таком же уровне. Обязательно будут участвовать и специалисты КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Fishnews