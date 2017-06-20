20 июня 2017 года

Рыбный форум поднимет стратегические вопросы

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудят долгосрочные перспективы развития промыслов в Мировом океане, биологические риски и глобальные тенденции на рыбном рынке.

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге состоится ключевое отраслевое мероприятие года – Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организованные официальным отраслевым оператором Expo Solution Group при поддержке Росрыболовства. В рамках деловой программы форума политики, бизнесмены и эксперты обсудят возможности сотрудничества в целях устойчивого освоения биоресурсов Мирового океана – с учетом растущей конкуренции и ограничений промышленного рыболовства.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятий, помимо пленарного заседания на форуме организован ряд круглых столов по актуальной для рыбной отрасли проблематике. Среди заявленных тем – «Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками», «Проявления протекционизма на фоне глобализации рыбной индустрии», «Рыбопромысловый флот будущего», «Экологическая сертификация как инструмент повышения устойчивости рыболовства и аквакультуры и управления рынками сбыта».

Важной частью мероприятий станет конференция «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии», на которой представители Росрыболовства обсудят с рыбацким сообществом стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Планируется поднять вопросы трансформации отрасли, изменения структуры производства и совершенствования инфраструктуры, реализации новых инвестпроектов, в том числе в сфере судостроения и аквакультуры. По итогам дискуссии будет сформирован перечень рекомендаций для дальнейшей доработки стратегии.

Fishnews