20 июня 2017 года

Ученые оценили запасы олюторской сельди

Специалисты КамчатНИРО провели авиаучетные исследования корфо-карагинской сельди. По оценкам ученых, запасы находятся на уровне выше среднего, но имеют тенденцию к снижению в ближайшие годы.

Предыстория

Корфо-карагинская (олюторская) сельдь является одной из сравнительно крупных популяций тихоокеанской сельди и важнейшим объектом промысла в западной части Берингова моря. Свое название получила по наименованию заливов Карагинский и Корфа, где расположены основные нерестилища. После икрометания сельдь уходит из Карагинского залива для откорма. Протяженность миграций связана с численностью стада: чем она больше, тем сильнее сельдь распространяется в восточном направлении. В годы с высоким и средним уровнем запаса рыба может достигать широты 177° в.д. При низкой численности часть сельди остается в Олюторском заливе, ее нагульный ареал не распространяется восточнее 174° в.д., рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По сложившейся практике, вылов корфо-карагинской сельди сначала определяется для всей популяции, а затем разделяется на две части: ОДУ в Карагинской подзоне и в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 174° в.д. В свою очередь, общедопустимый улов в этой зоне делится на объемы на акваториях к западу и востоку от 174° в.д.

Промышленный лов корфо-карагинской сельди начался со второй половины 1930-х гг. В первые 20 лет промысла уловы нарастали весьма медленно. К концу 1950-х – началу 1960-х гг. при использовании тралов добыча достигла исторического максимума – 100 – 260 тыс. тонн соответственно. Начиная с 1970 г. на протяжении долгого периода лов велся в ограниченном, щадящем режиме. К 1998 г. запас достиг максимальной величины и составил 1272 тыс. тонн, а вылов – 152,2 тыс. тонн.

Далее из-за нерационального промысла и отсутствия урожайных поколений запасы корфо-карагинской сельди резко снизились, что привело к введению в 2005 г. очередного запрета на ее добычу. Изъятие сельди было возможно только в качестве прилова в Западно-Беринговоморской зоне, а также во время научно-исследовательских работ.

В 2011 г. закончился период запрета на промысел корфо-карагинской сельди, а уже в 2012 г. ее вылов увеличился почти в 9 раз и достиг максимального за последние 15 лет значения — 90,4 тыс. тонн, отметили в институте. Затем в связи с сокращением ресурсов уловы постепенно уменьшались, в 2016 г. было добыто около 41,4 тыс. тонн (освоение ОДУ – 81,3%).

Провести учет помогли рыбаки

Для оценки запасов корфо-карагинской сельди традиционно используются методы прямого учета, а с 2015 г. – методы, основанные на данных промысловой статистики (модели).

Основным методом прямого учета сельди остаются икорная и авиаучетная съемки, выполняемые на нерестилищах в период массового воспроизводства (в первой половине мая). Ранее такие исследования проводились довольно регулярно. По крайней мере, в 2010 – 2015 гг., хоть и в ограниченном объеме, но их удавалось выполнить ежегодно. В прошлом году из-за недостаточного финансирования съемка не проводилась, обратили внимание в КамчатНИРО.

Оценки нерестового запаса сельди в Карагинской подзоне являются важной входной информацией для настройки модели. Чрезвычайно важно получать этот индекс хотя бы раз в два года, подчеркнули в институте.

В 2017 г. исследования на основных нерестилищах корфо-карагинской сельди были проведены в начале мая благодаря финансовой поддержке ведущих рыбопромышленных предприятий региона.

Погода благоприятствовала нересту

По данным спутникового мониторинга, температурные условия в районах воспроизводства корфо-карагинской сельди в мае 2017 г. отличались от показателей прошлых лет. Прогрев и аномалии поверхностных вод уже в апреле достигали 1-2 ºС. Апрельская температура поверхности воды была идентична уровню 2015 г. В межгодовом аспекте схожие температурные условия в апреле последний раз наблюдались в 2003 г. В мае прогрев поверхностных вод – плюс 3,6 ºС – был наивысшим за последние 35 лет.

Ледовые условия, наблюдавшиеся в районе в апреле 2017 г., оказались значительно мягче, чем в аналогичный период 2015 – 2016 гг., обратили внимание в КамчатНИРО. В этом году лед довольно рано освободил северную часть Карагинского залива, и к началу апреля вся его северная часть, включая пролив Литке, была полностью освобождена.

Нерест корфо-карагинской сельди в 2017 г., очевидно, начался на 3–5 дней раньше среднемноголетних сроков – ориентировочно в конце апреля, считают ученые. Они связывают это с более ранним освобождением нерестилищ ото льда и прогревом водных масс. Пик икрометания в заливах Анапка и Уала, очевидно, пришелся на 5 мая, в бухтах Гека и Сибирь – 8 мая.

Икра ложилась кучно

По предварительным результатам, наибольшие по площади нерестилища сельди в 2017 г. были зарегистрированы в заливе Анапка (52,2%). На втором месте был залив Корфа (25,6%), третьем — залив Уала (16,7%). Общая обыкренная площадь с учетом коэффициента, характеризующего плотность произрастающего растительного субстрата, составила 29,3 кв. км – более чем вдвое ниже уровня 2015 г. На нерестилище в заливе Уала плотность обыкрения субстрата колебалась от 1053,7 до 3756,1 тыс. икринок на квадратный метр, в среднем она составляла 2264,9 тыс. икринок на квадратный метр. В заливе Анапка эти показатели были равны, соответственно, 33,3, 2590,5 и 1061,3 тыс. икринок на квадратный метр.

В это году средняя плотность обыкрения по всем нерестилищам была максимальной за последние 6 лет. Главным образом, за счет очень высокой на фоне предыдущих лет средней плотности обыкрения в заливах Уала и Анапка, отметили в КамчатНИРО.

По результатам биологических анализов, длина рыб варьировалась от 28 до 38 см, доминировали особи размерных групп 32–33 см (52,6%) при среднем значении 32 см. Возраст сельди составлял от 5 до 13 лет, превалировали 7- 8-годовалые особи (64,4%). Самок было несколько больше (54,7%), а средневзвешенная к размерному составу масса рыб составила 0,348 кг.

В 2017 г. численность производителей оценена в 1023,3 млн особей, а биомасса – в 356,1 тыс. тонн, на 27,3 тыс. тонн меньше, чем в 2015 г. Существует некоторая неопределенность в оценках запаса, связанная с недоучетом нереста (так как обследовали, главным образом, только основные районы воспроизводства) и отсутствия данных о плотности обыкрения субстрата в заливе Корфа и бухте Тымлат.

Наука ждет уменьшения популяции

Результаты работ в целом подтвердили представления специалистов КамчатНИРО о том, что в настоящее время запасы сельди находятся на уровне выше среднего с тенденцией к снижению в ближайшие годы из-за отсутствия после 2011 г. урожайных поколений.

Полученный индекс состояния запаса будет использован при оценке текущего и перспективного состояния запасов, определения ОДУ на 2019 г.

Fishnews