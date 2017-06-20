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Контейнеры с черной икрой полицейские обнаружили в гробу и под венками. Кадр оперативной съемки

Дело об «икорных похоронах» завершилось колонией

В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.

В зависимости от роли и степени участия, организатор и трое участников группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой). Кроме того, осужден по части 1 статьи 258.1 УК РФ (продажа «краснокнижных» водных биоресурсов) житель села Сусаннино, реализовавший икру организатору преступной группы.

Суд установил, что 31-летний житель Николаевска-на-Амуре с начала мая до конца октября 2015 г. создал преступную группу с целью незаконной добычи, хранения, приобретения и перевозки рыб осетровых пород. В качестве непосредственных исполнителей он привлек пятерых жителей Николаевского района.

В октябре 2015 г. на автодороге Хабаровск – Находка сотрудники ГИБДД остановили автобус-катафалк под управлением одного из участников группы. В гробу и под венками полицейские обнаружили 959 контейнеров с черной икрой общим весом свыше 500 кг. Государству был причинен ущерб на сумму более 4,1 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, Хабаровский районный суд приговорил организатора преступной группы к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Двое его подельников получили по 3 года, еще один – 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Жителя Сусанино приговорили к 300 часам обязательных работ. Также с осужденных взыскали солидарно всю сумму материального вреда, причиненного преступлением.

Ранее еще двое участников преступной группы, заключившие досудебные соглашения, получили условные сроки.

Fishnews

  • Контейнеры с черной икрой полицейские обнаружили в гробу и под венками. Кадр оперативной съемки
  • Контейнеры с черной икрой полицейские обнаружили в гробу и под венками. Кадр оперативной съемки
  • Контейнеры с черной икрой полицейские обнаружили в гробу и под венками. Кадр оперативной съемки
  • Контейнеры с черной икрой полицейские обнаружили в гробу и под венками. Кадр оперативной съемки
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