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Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.

Подписанием соглашения о сотрудничестве с китайскими инвесторами завершилось участие АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» в IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Руководство компании посетило провинцию Хэйлунцзян в составе делегации Приморского края.

Финансовая схема – с участием государства

В планах АО «ДАРД» – создание во Владивостоке оптово-распределительного центра, многоэтажного холодильника, рассчитанного на хранение 10 тыс. тонн продукции, и рыбоперерабатывающих мощностей. Удобное расположение – в черте города, но в отдалении от жилых зданий, с выходом на автомагистраль и вблизи морского порта и аэропорта – добавляет инвестиционной привлекательности будущему объекту.

Проект планируется реализовывать в рамках соглашения, которое подписали в Харбине руководство «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и Хейлунцзянской корпорации по технико-экономическому сотрудничеству КНР. Строительство биржевого комплекса будет вестись за счет кредитных средств, предоставляемых российской компании Банком развития Китая (China Development Bank). Размер кредита на первоначальном этапе реализации проекта составит 1 млрд рублей.

Схема заемного финансирования будет осуществляться через Россельхозбанк на основе действующего соглашения с крупнейшим государственным банком КНР. Оформление финансовой сделки с иностранным кредитором через российский партнерский банк обеспечивает дополнительный контроль использования средств и безопасность.

Для успешных и комфортных торгов

Как отмечают в АО «ДАРД», первый этап реализации проекта к настоящему моменту фактически завершен: сформированы и запущены в действие аукционная и биржевая площадки на базе Биржи «Санкт-Петербург» по продаже рыбы и продукции из ВБР. Сегодня к торгам привлекаются не только российские, но и зарубежные покупатели – первые подобные сделки были заключены в феврале 2017 г.

На следующем этапе для расширения возможностей публичных рыбных торгов необходимо строительство собственной инфраструктуры. Помимо складских помещений, торговых и смотровых площадей «Дальневосточный аукционный рыбный дом» планирует строительство экспериментального безотходного рыбоперерабатывающего производства. Среди обязательных структур будущего биржевого комплекса – цех фасовки и упаковки товара.

Определены и конкретные сроки реализации проекта. По условиям соглашения с китайскими инвесторами, само строительство биржевого комплекса должно занять не более двух лет. Уже сейчас руководство «Дальневосточного аукционного рыбного дома» приступило к оформлению земельного участка на территории Владивостока, подготовке документов для получения разрешения на строительство и разработке самого проекта будущего комплекса. Вопросы строительства планируется обсуждать на создаваемой совместной российско-китайской рабочей группе.

«Таким образом, говоря о сроках реализации всего проекта, биржевой и аукционный комплекс планируется построить к 2020 году. Будем надеяться, российские реалии не сильно скорректируют эти планы», – сообщил Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

По его словам, в ходе переговоров с различными китайскими компаниями и организациями неоднократно высказывалось пожелание о заключении соглашения по развитию аукционных и биржевых форм торговли на уровне Приморского края и провинции Хэйлунцзян в рамках приграничного сотрудничества. «Но для этого наша приморская власть тоже должна проникнуться этой идеей. Надеемся, этот вопрос мы сможем обсудить с представителями краевой администрации на предстоящей конференции во Владивостоке 30 июня», – добавил гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

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  • Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке
  • В рамках Дней Приморского края в провинции Хейлунцзян подписан ряд важных для российского Дальнего Востока инвестпроектов
  • Подписание соглашения о сотрудничестве между АО «ДАРД» и Хейлунцзянской корпорацией стало логическим завершением переговоров, продлившихся около года
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    Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

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