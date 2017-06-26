26 июня 2017 года

Хабаровский край установил рекорд по ухе

В Хабаровском крае зафиксирован рекорд России по самому массовому угощению ухой. На набережной краевого центра роздали около 15 тыс. порций. Достижение может попасть и в книгу рекордов Гиннеса.

Над приготовлением 3 тыс. 750 литров ухи на набережной в Хабаровске повара трудились с самого утра. Для этого потребовалось около 2 тонн рыбы. В процессе приготовления участвовал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он дал старт массовой раздаче блюда.

За более чем четыре часа на краевой набережной было роздано около 15 тыс. порций, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Диплом, подтверждающий достижение, главе региона на сцене вручил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил слаженную работу всех организаторов мероприятия.

«Я поздравляю всех жителей региона. Хабаровский край – промышленный. Сегодня мы показали, что можем хорошо варить не только сталь, но и уху. Хочу поблагодарить всех организаторов, поваров, которые подарили настоящий праздник!» - сказал Вячеслав Шпорт.

В Хабаровске планировалось установить сразу два рекорда – книг рекордов России и Гиннеса. О том, является ли достижение мировым, станет известно позже.

Fishnews