26 июня 2017 года

Илья Шестаков: Охрана нереста – в приоритете

Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.

Браконьерство на внутренних водоемах, где рыбоохраной занимаются структуры Росрыболовства, можно разделить на два части – бытовое и промышленное. Борьба с незаконным выловом для личных нужд, для пропитания при нынешней ситуации с числом инспекторов, наверное, не является основной задачей, хотя и такая работа ведется. Об этом замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на пресс-конференции 23 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

На одного инспектора сейчас приходится 16 тыс. га водохранилищ и озер и 1900 км рек. «Понятно, что обеспечить полностью контроль над такой водной гладью невозможно. Поэтому основная задача наших рыбинспекторов – обеспечение прохождения рыбы в нерестовый период и борьба с промышленными объемами браконьерства», – заявил руководитель федерального агентства.

Показатели постоянно растут, работа ведется совместно с МВД, Росгвардией, с Пограничной службой в определенных районах, рассказал Илья Шестаков. Он отметил, что ключевые направления – это сохранение осетровых на Амуре и Каспии и лососевых в дальневосточных регионах.

Он добавил, что для обеспечения сохранности водных биоресурсов в нерестовый период осуществляется в том числе переброска рыбинспекторов из других территориальных управлений – чтобы обеспечить дополнительные силы.

Fishnews