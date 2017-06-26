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Прибрежное рыболовство

Поправки по «прибрежке» вошли в график на июль

Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».

На заседании 23 июня депутаты утвердили календарь рассмотрения вопросов с 5 по 21 июля. В график вошел и законопроект по «прибрежке».

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» могут рассмотреть в первом чтении 5 июля.

Как уже сообщал Fishnews, поправки призваны устранить противоречие, которое возникло при внесении изменений в закон о рыболовстве в прошлом году. Планируется оставить, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении «прибрежки», а также продукция, произведенная из таких уловов на судах, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами госвласти прибрежных субъектов РФ на территориях таких субъектов. Законопроект направило в Госдуму в апреле правительство.

В базе Госдумы размещены отзывы в поддержку законопроекта – от парламента Кабардино-Балкарии, Законодательного собрания Красноярского края и Думы Астраханской области.

Fishnews

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