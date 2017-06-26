Поправки по «прибрежке» вошли в график на июль

26 июня 2017 года
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.
По данным Росрыболовства, в процессе подготовки находится более 30 заявок на строительство новых судов под инвестквоты. Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и проектах, по которым переговоры с верфями еще продолжаются.
В Хабаровском крае зафиксирован рекорд России по самому массовому угощению ухой. На набережной краевого центра роздали около 15 тыс. порций. Достижение может попасть и в книгу рекордов Гиннеса.
23 июня 2017 года
Правительство Норвегии собирается увеличить площади под разведку залежей нефти в северных морях, прежде всего в Баренцевом. Это решение вызвало протесты экологов и опасения Директората рыболовства страны.
Рыбохозяйственный совет Ростовской области обсудил итоги весенней спецоперации «Путина-2017» на водоемах региона и дальнейшие меры по охране водных биоресурсов.
27 июня 2017 года
В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».
Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.
За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.
26 июня 2017 года
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.
Китайские таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере с замороженной скумбрией. Груз следовал из Южной Америки в Камбоджу транзитом через Шанхай.
В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.
В Республике Саха (Якутия) 7 сентября пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова в пресноводных водных объектах региона. Победители смогут осваивать ряпушку, сига, нельму, пелядь, муксуна, нельму, осетра, тайменя и чира.