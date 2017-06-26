27 июня 2017 года

Рыбаки Дальнего Востока получили летний прогноз

Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.

Прогноз возможного изъятия водных биоресурсов в третьем квартале 2017 г. для Дальневосточного бассейна представили на заседании биологической секции Ученого совета ТИНРО-Центра. Документ включает анализ и ожидаемое состояние гидрометеорологических условий в северо-западной части Тихого океана, вылов на конец мая текущего года, а также рекомендуемые объемы изъятия по промысловым зонам и подзонам.

Как рассказал заместитель начальника отдела бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов Александр Жигалин, в третьем квартале в июле и августе ожидаются благоприятные условия для лова, в сентябре же количество штормовых дней увеличится.

По состоянию на 31 мая российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке около 1395 тыс. тонн водных биоресурсов, а с учетом работы иностранного флота общий объем добычи составил 1395,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе института. Таким образом, прогнозируемый годовой объем изъятия на отчетный период достиг 33% (чуть больше уровня 2016 г.). Основу вылова (72,4%) составил минтай - более 1010 тыс. тонн. Активнее, чем в прошлом году, развивался промысел сельди, ее поймано свыше 146 тыс. тонн. По сравнению с показателем на отчетную дату 2016 г., выросли уловы трески (+10,6 тыс. тонн), терпуга (+6,6 тыс. тонн), крабов (+6,1 тыс. тонн), наваги (+3,4 тыс. тонн), мойвы (+2,6 тыс. тонн), морских гребешков (+1,9 тыс. тонн). Отставание наблюдается по палтусам, командорскому кальмару и камбалам.

Всего в третьем квартале 2017 г. к добыче на Дальневосточном бассейне прогнозируется около 1283,8 тыс. тонн водных биоресурсов (без учета морских млекопитающих). Из этого объема 574,4 тыс. тонн приходится на территориальное море и внутренние воды, 709,4 тыс. тонн – на исключительную экономзону России. Основу прогнозируемого вылова составят минтай – 314 тыс. тонн, лососи – 296,4 тыс. тонн, кальмары – 166,7 тыс. тонн, скумбрия – 90 тыс. тонн, водоросли – 87,5 тыс. тонн, сельдь – 42,5 тыс. тонн, сардина – 42 тыс. тонн, сайра – 37 тыс. тонн, камбалы – 33,7 тыс. тонн, треска 29 тыс. тонн, крабы – 16,8 тыс. тонн, и другие гидробионты.

Согласно прогнозу, в третьем квартале будут активно развиваться прибрежное рыболовство и лососевая путина в большинстве дальневосточных регионов, промысел минтая в Беринговом море и сайры в Южно-Курильском районе. Предполагаются значительные подходы в исключительную экономзону России скумбрии и сардины, что даст возможность вести их специализированный промысел.

Ученый совет принял прогноз и рекомендовал подготовить его к печати и распространению среди пользователей.

Fishnews