27 июня 2017 года

Права на ЭПЖ – под охраной Роспатента

Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Заявка в Роспатент была подана в начале года, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Модернизацию программного комплекса специалисты Центра вели совместно с сотрудниками GoLive Group и ЗАО НИП «Информзащита» еще с 2015 г. В настоящее время электронный журнал установлен на сотнях судов и передает еженедельно тысячи судовых суточных донесений в региональные центры мониторинга (РЦМ), отметили в учреждении.

Ожидается, что в 2018 г. весь отечественный рыбацкий флот перейдет на предоставление ССД с помощью электронного промыслового журнала.

Fishnews