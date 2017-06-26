27 июня 2017 года

На Колыме стартовал лов лососей и браконьеров

В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».

Для 12 общин и 5014 граждан из числа КМНС выделили 605,97 тонн анадромных видов рыб. Для организации любительского и спортивного рыболовства - 196,5 тонн. 28 рыбопромышленным организациям разрешено освоить в общей сложности 4597 тонн, напомнил руководитель Охотского территориального управления Росрыболовства Руслан Пеньков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, региональная комиссия по анадромным оформила 73 разрешения на добычу лососей и гольцов для всех категорий пользователей. На рассмотрении находится еще 21 заявка.

Областная полиция приступила к традиционной операции «Путина». Она проводится в период нереста лососевых на протяжении более чем 10 лет. Правоохранители будут проводить рейды совместно с инспекторами теруправления, а также следить за порядком и безопасностью дорожного движения в местах лицензионного лова.

Полицейские напоминают, что рыбалка без соответствующей лицензии может квалифицироваться по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до двух лет.

Fishnews