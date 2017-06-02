02 июня 2017 года

Предприятия Магаданской области смогут ловить лосось с 26 июня

Условия добычи лососевых на 2017 г. определили в Магаданской области. Предполагается, что промышленные предприятия смогут добыть 4,5 тыс. тонн красной рыбы. Объемы для организации любительской рыбалки - 196,5 тонны, для КМНС – более 600 тонн.

Организацию лососевой путины рассмотрела комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Магаданской области. К освоению в регионе рекомендовано около 7,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Это суммарный объем для всех видов рыболовства. Прогноз по горбуше составляет 5070 тонн, кете – 1518 тонн, кижучу – 184 тонны, нерке – 3 тонны, гольцам – 363 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области, комиссия установила сроки, объемы вылова и определила места для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера. К освоению предполагается 600 тонн. Как и в прежние годы, начало промысла приурочено к национальному празднику «Хэбденек» - 22 июня.

Для рыбаков-любителей путина будет проходить с 24 июня до 17 сентября. Дату открытия рыбопромысловых участков и сроки работы в установленный период определят пользователи РПУ в зависимости от подходов лососей. Информация об организации любительской рыбалки должна быть опубликована в СМИ.

Как и в прошлые годы, комиссия установила единый режим добычи для всех лицензионных участков – с 8 часов утра до 8 часов вечера плюс/минус два часа с учетом времени прилива-отлива, причем речь идет об ограничении времени использования орудий лова, а не о нахождении на участках. Всего для осуществления любительского рыболовства в Магаданской области выделено 196,5 тонны лососей.

Также комиссия установила объемы возможного вылова тихоокеанских лососей и гольцов для промышленных предприятий. Всего в путине 2017 г. будет задействовано 28 добывающих предприятий Магаданской области. Вылов будет осуществляться на 51 рыбопромысловом участке. Сроки промысла - с 26 июня по 17 сентября. Для организации промышленного и прибрежного рыболовства первоначально выделено 4534 тонны лососей.

Председатель комиссии, губернатор Магаданской области Владимир Печеный подчеркнул важность оперативного решения вопросов по корректировке объемов возможного вылова.

«Нам предстоит очень активная работа комиссии, рыбопромышленников и науки по оперативному реагированию на подход рыбы, перераспределению и увеличению квот для промышленного рыболовства в режиме реального времени», - сказал глава региона.

Комиссия установила запрет на добычу азиатской зубастой корюшки для всех видов рыболовства в акватории Тауйской губы с 1 июня по 31 декабря 2017 г., за исключением научно-исследовательского рыболовства и любительского лова на водных объектах общего пользования. Запрет связан с необходимостью сохранения запасов этого вида рыб.

Fishnews