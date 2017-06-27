28 июня 2017 года

Алексей Ферт: Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Распространение статуса свободного порта Владивосток на Поронайский городской округ Сахалинской области создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику муниципалитета, уверен управляющий директор ООО «Порт Поронайск» Алексей Ферт.

Напомним, расположенный в заливе Терпения морской порт Поронайск был приобретен новыми собственниками в ноябре 2015 года. Модернизацией порта занялась компания «Порт Поронайск», входящая в холдинг «Развитие транспортных проектов». Инвесторы намерены вложить в развитие порта более 20 млрд рублей. Предполагается реконструировать его в три этапа к 2025 году.

«В 2016 г. порт приступил к реализации первого этапа комплексной программы реконструкции и развития, о которой рассказывали ранее. На сегодняшний день размер вложенных инвестиций ООО «Порт Поронайск» в реконструкцию порта составил 100 млн рублей, создано более 20 рабочих мест. В настоящее время одним из лидеров рынка проектирования морских объектов (компанией «Балтморпроект») разрабатывается предпроектная документация», - отметил управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей Ферт в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». По его словам, документы ожидаются осенью, в том числе по строительству рыбного терминала.

Руководство порта активно взаимодействует как с муниципальными, так и с региональными властями по вопросу распространения режима свободного порта Владивосток на Поронайский городской округ. Положительная оценка данной инициативы получена из администрации полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, обратил внимание управляющий директор компании.

«Уверены, что распространение статуса свободного порта Владивосток на Поронайский городской округ Сахалинской области создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций как от ООО «Порт Поронайск», так и новых инвесторов в экономику округа. Создаст условия по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы и механизмов государственно-частного партнерства, развитию конкурентной среды, а также формированию мер налоговой и финансовой поддержки субъектов хозяйственной деятельности, - подчеркнул Алексей Ферт. - Мы ожидаем положительной реализации данной инициативы до конца 2017 года».

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