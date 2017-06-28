Рыбачить на Байкале придется в меру

28 июня 2017 года
С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.
Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье. «Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему поставок рыбопродукции в России», - заявили в холдинге.
Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.
Минюст отказал в регистрации приказа, позволяющего учитывать удаленность района промысла при определении начальной цены на аукционах по продаже долей квот в зонах действия международных договоров. Такое решение приведет к негативным последствиям, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Делегация японских чиновников и бизнесменов прибыла на Южные Курилы, чтобы оценить перспективы совместной экономической деятельности. В числе прочего гости посетят объекты рыбного хозяйства.
Распространение статуса свободного порта Владивосток на Поронайский городской округ Сахалинской области создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику муниципалитета, уверен управляющий директор ООО «Порт Поронайск» Алексей Ферт.
К 26 июня предприятия Дальнего Востока освоили 12,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Почти вся эта рыба добыта в Камчатском крае.
В Томской области при осмотре автомобиля полицейские обнаружили 244 экземпляра молоди осетра, документов на их перевозку у водителя не было. Возбуждено уголовное дело.
27 июня 2017 года
Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.