28 июня 2017 года

Рыбачить на Байкале придется в меру

В правила рыболовства для Байкальского бассейна внесены поправки – установлены суточные нормы вылова на одного рыбака-любителя. Лимиты прописаны, в частности, по сигу, омулю, хариусу, ленку, тайменю, щуке, сазану.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 30 мая 2017 № 268. Нормы одинаковы для Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этих регионах рыболову-любителю разрешено добыть в сутки суммарно 5 кг сига, омуля, хариуса, ленка, тайменя, тугуна и валька. Щуки и сазана в общем можно наловить 10 кг, остальных рыб – 20 кг. Кроме того, прописан предельно допустимый улов рачка гаммаруса – 5 кг.

Напомним, ранее суточные лимиты добычи на одного рыбака-любителя определили для Западного бассейна.

Fishnews