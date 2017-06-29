29 июня 2017 года

Контролеров будут отучать «кошмарить бизнес»

Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.

Защита прав инвесторов в ДФО обсуждалась на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития 29 июня в Хабаровске.

Одно из препятствий, с которыми сталкивается бизнес, - давление со стороны контролеров. Вопрос о прекращении контрольно-надзорных полномочий не ставится, но нужно разобраться, такое ли количество проверок необходимо, сколько времени занимают контрольно-надзорные процедуры и к чему они приводят, отметил вице-премьер - полпред на Дальнем Востоке.

Он сообщил, что за последние два с половиной года в регионе проведено более 130 тыс. проверок. «И это не считая доследственных мероприятий, проверок, проводимых в рамках оперативно-разыскной деятельности», - добавил Юрий Трутнев.

Для изменения ситуации он выдвинул пять предложений, сообщает корреспондент Fishnews. Первое - учитывать при оценке эффективности работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов факторы экономического развития регионов. Второе - меры, принимаемые в отношении предприятий в ходе проверок, должны быть сопоставимы с результатом. Если суд впоследствии посчитает действия контролеров избыточными, они должны нести ответственность за причиненный ущерб. Третье - жестко ограничить сроки контрольно-надзорных мероприятий, «иначе проверки проводятся просто до победного результата».

Четвертое - внеплановые проверки должны проводиться исключительно по существу заявлений граждан. Количество таких мероприятий должно быть ограничено. Пятое - если внеплановая проверка нарушений не выявила, а предприятие понесло экономический ущерб, заявитель, по обращению которого действовали контролеры, тоже должен отвечать - как за клевету.

Госконтроль в ДФО, по словам вице-премьера - полпреда, осуществляют 35 контрольно-надзорных органов. Ряд из них и правда решает важные государственные задачи. Но в отношении ряда контрольно-надзорных органов надо подумать о передаче координации деятельности на региональный уровень, считает Юрий Трутнев.

Он заявил, что готов после обсуждения выступить с инициативой от правительства по внесению изменения в законодательство.

На совещании не раз отмечали, какие ведомства отличаются особенно ревностным отношением к бизнесу. Так, заместитель генпрокурора в ДФО Юрий Гулягин привел данные соцопроса ФСО, согласно которым, предприниматели Дальнего Востока подвергались особо пристальному вниманию со стороны органов МЧС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Рассказал замглавы Генпрокуратуры и о нарушениях со стороны других госструктур. Докладчик обратил внимание прокуроров на то, что полномочия по инициированию уголовного преследования недобросовестных чиновников используются недостаточно.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка рассказал, что согласно рейтингу, административное давление на Дальнем Востоке кратно выше среднероссийского. Назвал министр и «антигероев». На первом месте, по результатам опроса представителей малого и среднего бизнеса в регионе, оказалась налоговая, на втором - Роспотребнадзор, на третьем - Россельхознадзор. Далее - МЧС и МВД. «На вопрос: «Проводятся ли в вашем регионе заказные проверки?» только 5% ответило «нет». На вопрос: «Какие шансы, по вашему мнению, выиграть в суде у государственной структуры?» - «Нет никаких шансов или очень низкие», - ответили 68% предпринимателей Дальнего Востока», - сообщил министр.

Александр Галушка также рассказал, как в ведомстве видят решение проблем с административным давлением. Здесь Минвостокразвития выступает совместно с Минэкономразвития - предлагается по-новому организовать контроль и надзор на ТОРах. В частности, предоставить дальневосточному инвестору возможность выбрать между действующим режимом контроля и специальным, когда предприниматель сам будет оценивать соответствие контролируемых процессов установленным требованиям. «Если он принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, в его отношении плановые проверки проводиться не будут вообще», - озвучил идею министр по развитию Дальнего Востока. Но если предприниматель нарушит закон, такого режима он лишится. 30 июня эти предложения будут внесены на рассмотрение правительства.

Но главные риски, по словам Александра Галушки, таят в себе внеплановые проверки. В ведомстве считают, что срок их проведения нужно сократить до одного дня и строго ограничить программу проверки фактом, который является причиной для ее организации. Дальнейшие расширения и продления проверки - только по согласованию с органами прокуратуры, только в случае выявления нарушений.

Еще одно предложение - полноценная персональная ответственность руководителей контрольно-надзорных органов. Для таких ведомств, считают в министерстве, надо установить систему показателей эффективности. В том числе обязать учитывать развитие региона. На контрольно-надзорную деятельность, по мнению Минвостокразвития, следует распространить оценку регулирующего воздействия. Министерство выступило с тем, чтобы формировать публичный рейтинг работы контрольно-надзорных органов на Дальнем Востоке. К руководителям органов, которые оказались в тройке худших, могут применяться меры вплоть до увольнения. Для лучших - поощрение.

Также Александр Галушка предложил наделить деловые объединения предпринимателей правом подавать иски в защиту интересов своих членов, а также неопределенного круга лиц. В министерстве считают, что при такой системе шансы выиграть дело будут выше.

О том, как жизнь бизнеса делают лучше, рассказал и замглавы Минэкономразвития Савва Шипов. Он сообщил, что 30 июня станет последним днем, когда контрольно-надзорные органы нашей страны будут иметь право применять нормативно-правовые акты, выпущенные в советское время.

Есть и другие меры - например, риск-ориентированный подход. Он будет распространяться не только на плановые, но и на внеплановые проверки, отметил замминистра: «Поступила жалоба - это не значит, что нужно выходить с проверкой. Должен быть индикатор риска, если он выстреливает, вот только тогда нужно реализовывать властные полномочия». Это и развитие системы профилактики - обязательная публикация контролерами «белой» и «черной» книг для бизнеса с разрешенными и запрещенными практиками соответственно. Использование чек-листов, борьба с «анонимками».

Мерой завтрашнего дня должен стать новый законопроект о контрольно-надзорной деятельности. Он, по словам Саввы Шипова, принципиальным образом меняет систему координат. Все большую роль должны играть формы дистанционного мониторинга или контроля. Вводится система оценки эффективности контрольно-надзорных органов, а также исключительный перечень видов контроля и надзора, обратил внимание замглавы Минэкономики.

Остановился он и на приоритетной программе «Реформа контроля и надзора». Одно из направлений - изменение подхода к оценке работы контролеров. «Палочная» система - бич всех контрольно-надзорных органов, считают в МЭР. Судить надо не по количеству проверок и числу привлеченных к ответственности, а по снижению вреда жизни, здоровью, имуществу.

Предлагают в ведомстве и подходы, которые должны стать принципиально новыми. Дальневосточный регион может стать пилотным в их реализации. В частности, того, о чем говорил Александр Галушка, - отказаться от плановых проверок на ТОРах. Не применять на таких территориях требования, выпущенные более 15 лет назад. А также создать коллегиальный орган (возглавить его может, например, вице-премьер) для принятия решения о неприменении определенных требований в ТОСЭРах. В Минэкономразвития заявили, что готовы прорабатывать эти предложения.

По итогам заседания генпрокурор Юрий Чайка сообщил журналистам, что принято решение создать совместную рабочую группу Минвостокразвития и Генпрокуратуры, которая будет в оперативном режиме отслеживать ситуацию.

Fishnews