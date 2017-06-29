Новости
Заместитель генерального прокурора Юрий ГУЛЯГИН, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Контролеров будут отучать «кошмарить бизнес»

Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.

Защита прав инвесторов в ДФО обсуждалась на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития 29 июня в Хабаровске.

Одно из препятствий, с которыми сталкивается бизнес, - давление со стороны контролеров. Вопрос о прекращении контрольно-надзорных полномочий не ставится, но нужно разобраться, такое ли количество проверок необходимо, сколько времени занимают контрольно-надзорные процедуры и к чему они приводят, отметил вице-премьер - полпред на Дальнем Востоке.

Он сообщил, что за последние два с половиной года в регионе проведено более 130 тыс. проверок. «И это не считая доследственных мероприятий, проверок, проводимых в рамках оперативно-разыскной деятельности», - добавил Юрий Трутнев.

Для изменения ситуации он выдвинул пять предложений, сообщает корреспондент Fishnews. Первое - учитывать при оценке эффективности работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов факторы экономического развития регионов. Второе - меры, принимаемые в отношении предприятий в ходе проверок, должны быть сопоставимы с результатом. Если суд впоследствии посчитает действия контролеров избыточными, они должны нести ответственность за причиненный ущерб. Третье - жестко ограничить сроки контрольно-надзорных мероприятий, «иначе проверки проводятся просто до победного результата».

Четвертое - внеплановые проверки должны проводиться исключительно по существу заявлений граждан. Количество таких мероприятий должно быть ограничено. Пятое - если внеплановая проверка нарушений не выявила, а предприятие понесло экономический ущерб, заявитель, по обращению которого действовали контролеры, тоже должен отвечать - как за клевету.

Госконтроль в ДФО, по словам вице-премьера - полпреда, осуществляют 35 контрольно-надзорных органов. Ряд из них и правда решает важные государственные задачи. Но в отношении ряда контрольно-надзорных органов надо подумать о передаче координации деятельности на региональный уровень, считает Юрий Трутнев.

Он заявил, что готов после обсуждения выступить с инициативой от правительства по внесению изменения в законодательство.

На совещании не раз отмечали, какие ведомства отличаются особенно ревностным отношением к бизнесу. Так, заместитель генпрокурора в ДФО Юрий Гулягин привел данные соцопроса ФСО, согласно которым, предприниматели Дальнего Востока подвергались особо пристальному вниманию со стороны органов МЧС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Рассказал замглавы Генпрокуратуры и о нарушениях со стороны других госструктур. Докладчик обратил внимание прокуроров на то, что полномочия по инициированию уголовного преследования недобросовестных чиновников используются недостаточно.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка рассказал, что согласно рейтингу, административное давление на Дальнем Востоке кратно выше среднероссийского. Назвал министр и «антигероев». На первом месте, по результатам опроса представителей малого и среднего бизнеса в регионе, оказалась налоговая, на втором - Роспотребнадзор, на третьем - Россельхознадзор. Далее - МЧС и МВД. «На вопрос: «Проводятся ли в вашем регионе заказные проверки?» только 5% ответило «нет». На вопрос: «Какие шансы, по вашему мнению, выиграть в суде у государственной структуры?» - «Нет никаких шансов или очень низкие», - ответили 68% предпринимателей Дальнего Востока», - сообщил министр.

Александр Галушка также рассказал, как в ведомстве видят решение проблем с административным давлением. Здесь Минвостокразвития выступает совместно с Минэкономразвития - предлагается по-новому организовать контроль и надзор на ТОРах. В частности, предоставить дальневосточному инвестору возможность выбрать между действующим режимом контроля и специальным, когда предприниматель сам будет оценивать соответствие контролируемых процессов установленным требованиям. «Если он принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, в его отношении плановые проверки проводиться не будут вообще», - озвучил идею министр по развитию Дальнего Востока. Но если предприниматель нарушит закон, такого режима он лишится. 30 июня эти предложения будут внесены на рассмотрение правительства.

Но главные риски, по словам Александра Галушки, таят в себе внеплановые проверки. В ведомстве считают, что срок их проведения нужно сократить до одного дня и строго ограничить программу проверки фактом, который является причиной для ее организации. Дальнейшие расширения и продления проверки - только по согласованию с органами прокуратуры, только в случае выявления нарушений.

Еще одно предложение - полноценная персональная ответственность руководителей контрольно-надзорных органов. Для таких ведомств, считают в министерстве, надо установить систему показателей эффективности. В том числе обязать учитывать развитие региона. На контрольно-надзорную деятельность, по мнению Минвостокразвития, следует распространить оценку регулирующего воздействия. Министерство выступило с тем, чтобы формировать публичный рейтинг работы контрольно-надзорных органов на Дальнем Востоке. К руководителям органов, которые оказались в тройке худших, могут применяться меры вплоть до увольнения. Для лучших - поощрение.

Также Александр Галушка предложил наделить деловые объединения предпринимателей правом подавать иски в защиту интересов своих членов, а также неопределенного круга лиц. В министерстве считают, что при такой системе шансы выиграть дело будут выше.

О том, как жизнь бизнеса делают лучше, рассказал и замглавы Минэкономразвития Савва Шипов. Он сообщил, что 30 июня станет последним днем, когда контрольно-надзорные органы нашей страны будут иметь право применять нормативно-правовые акты, выпущенные в советское время.

Есть и другие меры - например, риск-ориентированный подход. Он будет распространяться не только на плановые, но и на внеплановые проверки, отметил замминистра: «Поступила жалоба - это не значит, что нужно выходить с проверкой. Должен быть индикатор риска, если он выстреливает, вот только тогда нужно реализовывать властные полномочия». Это и развитие системы профилактики - обязательная публикация контролерами «белой» и «черной» книг для бизнеса с разрешенными и запрещенными практиками соответственно. Использование чек-листов, борьба с «анонимками».

Мерой завтрашнего дня должен стать новый законопроект о контрольно-надзорной деятельности. Он, по словам Саввы Шипова, принципиальным образом меняет систему координат. Все большую роль должны играть формы дистанционного мониторинга или контроля. Вводится система оценки эффективности контрольно-надзорных органов, а также исключительный перечень видов контроля и надзора, обратил внимание замглавы Минэкономики.

Остановился он и на приоритетной программе «Реформа контроля и надзора». Одно из направлений - изменение подхода к оценке работы контролеров. «Палочная» система - бич всех контрольно-надзорных органов, считают в МЭР. Судить надо не по количеству проверок и числу привлеченных к ответственности, а по снижению вреда жизни, здоровью, имуществу.

Предлагают в ведомстве и подходы, которые должны стать принципиально новыми. Дальневосточный регион может стать пилотным в их реализации. В частности, того, о чем говорил Александр Галушка, - отказаться от плановых проверок на ТОРах. Не применять на таких территориях требования, выпущенные более 15 лет назад. А также создать коллегиальный орган (возглавить его может, например, вице-премьер) для принятия решения о неприменении определенных требований в ТОСЭРах. В Минэкономразвития заявили, что готовы прорабатывать эти предложения.

По итогам заседания генпрокурор Юрий Чайка сообщил журналистам, что принято решение создать совместную рабочую группу Минвостокразвития и Генпрокуратуры, которая будет в оперативном режиме отслеживать ситуацию.

Fishnews


  • Заместитель генерального прокурора Юрий ГУЛЯГИН, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Фото пресс-службы Минвостокразвития
  • Защита прав инвесторов в ДФО обсуждалась на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске. Фото пресс-службы Минвостокразвития
  • Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Фото пресс-службы Минвостокразвития
    • НазадМетки: дальний востокправительствороспотребнадзорроссельхознадзор

    Похожие новости

    29 июня 2017 года

    Правила рыболовства на Дальнем Востоке ждет основательная проработка

    На совещании в Хабаровске замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о планах по переизданию бассейновых правил рыболовства. Документ нужно проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось его менять, подчеркнул представитель ведомства.

    Минпромторг подсчитал фальсификат по рыбе

    Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.

    Замглавы Росрыболовства встретился с рыбаками Хабаровского края

    Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.

    Президент дал новое поручение по продукции из открытого моря

    Глава государства Владимир Путин поставил задачу в три месяца решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

    28 июня 2017 года

    «Отсеять» больных моряков поможет специальный документ

    Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.

    Японцам демонстрируют возможности Курил

    Делегация японских чиновников и бизнесменов прибыла на Южные Курилы, чтобы оценить перспективы совместной экономической деятельности. В числе прочего гости посетят объекты рыбного хозяйства.

    Лента новостей

    29 июня 2017 года

    «Навариться» на крабе не дали правоохранители

    Почти полтонны краба изъяли из незаконного оборота пограничники и полицейские Приморья. По словам перевозчика, ценный груз был куплен в Находке и ехал на перепродажу в Уссурийск.

    Правила рыболовства на Дальнем Востоке ждет основательная проработка

    На совещании в Хабаровске замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о планах по переизданию бассейновых правил рыболовства. Документ нужно проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось его менять, подчеркнул представитель ведомства.

    Минпромторг подсчитал фальсификат по рыбе

    Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.

    Замглавы Росрыболовства встретился с рыбаками Хабаровского края

    Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.

    «Рыбные» проекты Кунашира заинтересовали гостей из Японии

    Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.

    Сахалин получил «лососевые» поручения

    До конца недели рыбохозяйственные организации и союзы Сахалинской области, отраслевая наука и территориальное управление Росрыболовства должны предложить эффективные способы и меры регулирования промысла лососей в заливе Терпения на юге-востоке острова.

    Президент дал новое поручение по продукции из открытого моря

    Глава государства Владимир Путин поставил задачу в три месяца решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

    Сенаторы поддержали поправки по аквакультуре

    Совет Федерации принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках и допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.

    Российские рыбаки закрывают полугодие с плюсом

    К 28 июня отечественные пользователи в общей сложности освоили 2,33 млн тонн водных биоресурсов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    28 июня 2017 года

    Браконьеров Камчатки заставляют нервничать

    С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Все материалы

    Интервью

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

    Алексей ФЕРТ

    Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

    Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

    Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

    Сергей МАЗОХИН

    «Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

    Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

    Роман ГРАНАТОВ

    Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

    Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Росрыболовства

    Виктор АШАРИН

    Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

    Все материалы

    Крупным планом

    Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

    Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Все материалы

    События

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

    Аквакультура: взгляд из садка

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.