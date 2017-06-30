30 июня 2017 года

Россия и Вьетнам указали на важность кооперации в рыбном хозяйстве

Расширение сотрудничества между Россией и Вьетнамом главы двух государств – Владимир Путин и Чан Дай Куанг - обсудили на переговорах в Москве. В числе принятых документов – совместное заявление, в котором говорится о приоритетах взаимодействия.

В частности, сообщает корреспондент Fishnews, Россия и Вьетнам констатировали «актуальность целенаправленных мер по расширению кооперации в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, агропромышленном комплексе, включая меры по увеличению объемов торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, облегчению доступа на рынки друг друга, соблюдению установленных каждой из сторон ветеринарных и фитосанитарных стандартов».

По данным Минсельхоза РФ, в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между двумя странами увеличился на 21%: импорт из Вьетнама вырос на 6,9%, экспорт - в 3,6 раза.

Основной продукцией в структуре поставок из РФ на территорию азиатской республики являются мясо птицы и субпродукты, кукуруза, пшеница, мороженая рыба, солод, семена льна, меласса, солодовый экстракт. Из Вьетнама импортируется преимущественно кофе, чай, рыба и морепродукты, кокосы, продукты переработки овощей, фруктов, перец.

Напомним, что в октябре вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Вьетнамом, с другой стороны, от 29 мая 2015 г. Документ предусматривает изменения и в рыбохозяйственном секторе.

Fishnews