30 июня 2017 года

Рыбные поставщики Перу боятся российского контроля

Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел в Москве встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Перу Луисом Бенхамином Чимой Артеагой. В переговорах приняли участие представители МИД и Министерства сельского хозяйства России.

Глава ветеринарного ведомства отметил, что объем торговли между странами остается на невысоком уровне. Российская сторона обратила внимание, что, несмотря на предоставление ряду компаний Перу права поставок рыбопродукции в РФ, экспорт осуществляется в малых объемах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в первой половине 2017 г. 30% ввозимой из республики продукции составил виноград, а объем поступившей рыбы был меньше.

Российская сторона приветствует расширение поставок рыбной продукции, однако она должна соответствовать требованиям РФ, отметили в ветеринарном ведомстве.

Посол рассказал, что перуанский бизнес имеет некоторые опасения по части сотрудничества с Россией из-за большого расстояния и строгих ветеринарных и фитосанитарных требований к ввозимой продукции. Так, в ходе последнего мониторинга российские специалисты выявили повышенное содержание кадмия в рыбе на одном из предприятий.

Луисом Бенхамин Чимой Артеага попросил рассмотреть возможность проведения видеоконференции между специалистами двух стран. Таким образом они смогут взаимно изучить методы контроля, методики и используемое оборудование для проверок рыбопродукции. Сергей Данкверт поддержал посла и поручил в ближайшее время провести это мероприятие. Также он предложил перуанских экспертов посетить лаборатории Россельхознадзора.

Fishnews