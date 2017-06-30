На ВЭФ покажут концепцию рыбной биржи

30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.
Правительство предложит президенту продлить продовольственные антисанкции до конца 2018 г., сообщил премьер Дмитрий Медведев. При этом он выразил уверенность, что российские аграрии смогут воспользоваться таким решением в полной мере.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.
29 июня 2017 года
На совещании в Хабаровске замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о планах по переизданию бассейновых правил рыболовства. Документ нужно проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось его менять, подчеркнул представитель ведомства.
30 июня 2017 года
Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.
На 27 июня нарастающий вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 64 тыс. тонн. Ученые отмечают увеличение интенсивности миграций нагульной рыбы и, как следствие, оживление промысловой обстановки.
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев выступил за то, чтобы сотрудники надзорных органов несли ответственность за избыточные действия. Такая мера способна улучшить ситуацию с контролем и надзором, считает бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.
Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.
Правительство предложит президенту продлить продовольственные антисанкции до конца 2018 г., сообщил премьер Дмитрий Медведев. При этом он выразил уверенность, что российские аграрии смогут воспользоваться таким решением в полной мере.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
Расширение сотрудничества между Россией и Вьетнамом главы двух государств – Владимир Путин и Чан Дай Куанг - обсудили на переговорах в Москве. В числе принятых документов – совместное заявление, в котором говорится о приоритетах взаимодействия.
Введение в 2017 г. квоты на промысел желтоперого тунца в Индийском океане привело к неприятным последствиям для европейских рыбаков. Они рискуют выбрать объемы досрочно и из-за приловов прекратить работу до конца года.