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На ВЭФ покажут концепцию рыбной биржи

В рамках Восточного экономического форума на стенде Росрыболовства пройдет демонстрация механизма аукционной и биржевой торговли отечественной рыбопродукцией в реальном времени.

На третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, рыбопромышленный комплекс традиционно заявлен среди ключевых направлений бизнеса в регионе. Планируется обсудить вопросы применения инвестиционных квот и развития марикультуры.

На форуме рыбная отрасль будет представлена на двух площадках, рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов. Центральное место займет стенд Федерального агентства по рыболовству, оснащенный мультимедийным оборудованием, на котором планируется в реальном времени показать механизм реализации отечественной рыбопродукции через аукционные и биржевые торги.

«Экспозиция будет выстроена по аналогии биржи в США. Лоты, которые будут объявляться на аукционе, будут демонстрироваться на экранах, – отметил Иван Фетисов. – Мы считаем, что Восточный экономический форум – очень удачное место, где можно обсудить с иностранными партнерами из стран АТР работу брокеров на российской рыбной бирже».

Как и год назад, под открытым небом возле главного здания ДВФУ установят «Русский рыбный дом» общей площадью более 1000 кв. м. Он включает ресторанную зону, отдельную экспозицию, где можно будет ознакомиться с реализованными проектами дальневосточных рыбопромысловых компаний – совершить виртуальную прогулку по новому судну или посетить рыбоперерабатывающее предприятие, и пространство для проведения презентаций новых проектов отрасли.

Fishnews

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