27 июня 2017 года

На ВЭФ вновь обсудят инвестквоты и аквакультуру

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Планируется вновь вернуться к теме инвестиционных квот и морской аквакультуры в регионе.

Архитектура деловой программы размещена на официальном сайте ВЭФ. Планируется, что, как и в первый и второй год проведения форума, его участником вновь будет президент России Владимир Путин. Главу государства ждут на пленарной сессии «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Предусматривается четыре основных тематических блока. Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках направления «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» планируется обсудить инвестиционные квоты вылова водных биоресурсов и марикультуру.

Также предусмотрены направления «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая», «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В рамках форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия «на полях» форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», VI международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также организаторы обещают церемонию открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Напомним, что на первом и втором ВЭФ вопросам рыбного хозяйства также уделили отдельное внимание. В прошлом году на мероприятиях в рамках форума активно обсуждались возможные механизмы распределения инвестиционных квот - тогда как раз вышли изменения федерального закона о рыболовстве. На ВЭФ-2016 был организован «Русский рыбный дом» – площадка для встреч представителей бизнеса и государства, презентации компаний. На деловом завтраке в «Русском рыбном доме» вопросы «квот под инвестиции» тоже стали ключевыми: в дискуссии участвовали замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, заместитель руководителя Петр Савчук, руководители ведущих отраслевых компаний и ассоциаций, отраслевой науки, банковского сектора.

Fishnews