Новости
Эмблема Восточного экономического форума

На ВЭФ вновь обсудят инвестквоты и аквакультуру

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Планируется вновь вернуться к теме инвестиционных квот и морской аквакультуры в регионе.

Архитектура деловой программы размещена на официальном сайте ВЭФ. Планируется, что, как и в первый и второй год проведения форума, его участником вновь будет президент России Владимир Путин. Главу государства ждут на пленарной сессии «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Предусматривается четыре основных тематических блока. Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках направления «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» планируется обсудить инвестиционные квоты вылова водных биоресурсов и марикультуру.

Также предусмотрены направления «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая», «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В рамках форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия «на полях» форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», VI международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также организаторы обещают церемонию открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Напомним, что на первом и втором ВЭФ вопросам рыбного хозяйства также уделили отдельное внимание. В прошлом году на мероприятиях в рамках форума активно обсуждались возможные механизмы распределения инвестиционных квот - тогда как раз вышли изменения федерального закона о рыболовстве. На ВЭФ-2016 был организован «Русский рыбный дом» – площадка для встреч представителей бизнеса и государства, презентации компаний. На деловом завтраке в «Русском рыбном доме» вопросы «квот под инвестиции» тоже стали ключевыми: в дискуссии участвовали замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, заместитель руководителя Петр Савчук, руководители ведущих отраслевых компаний и ассоциаций, отраслевой науки, банковского сектора.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокросрыболовство

Похожие новости

27 июня 2017 года

Прибрежники ждут разъяснения «территориального» вопроса

Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.

Япония высадит на Южных Курилах бизнес-десант

Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.

Герман Зверев: Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Росрыболовство должно обсудить в регионах с рыбаками детальную схему грядущего перезакрепления долей квот, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркивает, что предпринимателям нужно знать, какие объемы ресурсов будут получать компании с 2019 г.

ФРДВ закажет интернет-сервис для аквакультуры

Фонд развития Дальнего Востока объявил тендер на разработку портала для создания морских рыбоводных участков через интернет. Планируется, что помощью этого сервиса также будут проводиться аукционы по сформированным РВУ.

На Колыме стартовал лов лососей и браконьеров

В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».

Рыбаки Дальнего Востока получили летний прогноз

Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.

Лента новостей

27 июня 2017 года

Прибрежники ждут разъяснения «территориального» вопроса

Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.

Япония высадит на Южных Курилах бизнес-десант

Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.

Герман Зверев: Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Росрыболовство должно обсудить в регионах с рыбаками детальную схему грядущего перезакрепления долей квот, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркивает, что предпринимателям нужно знать, какие объемы ресурсов будут получать компании с 2019 г.

ФРДВ закажет интернет-сервис для аквакультуры

Фонд развития Дальнего Востока объявил тендер на разработку портала для создания морских рыбоводных участков через интернет. Планируется, что помощью этого сервиса также будут проводиться аукционы по сформированным РВУ.

На Колыме стартовал лов лососей и браконьеров

В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».

Права на ЭПЖ – под охраной Роспатента

Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Рыбаки Дальнего Востока получили летний прогноз

Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.

Полицейский соблазнился икрой

В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.

Европа нарастила вылов «мучной» рыбы

За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.

26 июня 2017 года

Поправки по «прибрежке» вошли в график на июль

Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства

Виктор АШАРИН

Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

Все материалы

Крупным планом

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Все материалы

События

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.