30 июня 2017 года

Президент продлил эмбарго

Глава государства Владимир Путин постановил продлить действие антисанкций до конца 2018 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков.

Указ от 30 июня 2017 г. № 293 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» размещен на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2014 г. президент постановил исходить из того, что «запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».

С тех пор эмбарго уже несколько раз продлялось. Теперь действие мер распространили на период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Согласно постановлению правительства, сейчас – до конца 2017 г. - запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.

Руководство страны неоднократно отмечало, что ответные меры позитивно сказались на положении дел в агропромышленном комплексе, так как у российских предприятий появились новые возможности для импортозамещения. На заседание кабмина 29 июня премьер Дмитрий Медведев вновь выразил уверенность, что отечественные аграрии смогут воспользоваться решением о продлении эмбарго в полной мере.

Fishnews