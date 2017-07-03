03 июля 2017 года

Переход на ЭПЖ будет постепенным

Вводить электронный промысловый журнал в промышленных эксплуатацию планируется с переходным периодом в полгода, сообщили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Вопросы опытно-промышленной эксплуатации электронного промыслового журнала, функционирование технических средств контроля и перспективные проекты отраслевой системы мониторинга обсуждались на встрече, которую 27 июня руководитель ЦСМС Артем Вилкин провел с пользователями морских биоресурсов Калининградского региона.

«В настоящее время продолжается опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала. На текущую дату комплект ЭПЖ установлен на 223 рыбопромысловых судах. Мы ежедневно получаем и обрабатываем сотни суточных рапортов. Их анализ нам позволяет выявлять и устранять различные шероховатости в работе программного комплекса. Мы также учитываем замечания и предложения пользователей, что дает нам возможность постоянно улучшать характеристики промыслового журнала, опираясь на мнение конечных потребителей», – рассказал глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Собравшиеся получили возможность высказать свои предложения по будущему стационарному ЭПЖ. Артем Вилкин заявил, что все инициативы будут проанализированы совместно с Росрыболовством. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС, в соответствии с поручением, которое дал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, планируется установить переходный период сроком в полгода по вводу ЭПЖ в промышленную эксплуатацию. Отсчет начнется с момента принятия федерального закона. Кроме того, в настоящее время разрабатываются программы семинаров по применению электронного промыслового журнала, которые позволят детально изучить принцип работы, а также действия в случае некорректной работы или выхода системы из строя.

В тот же день состоялась встреча с руководителем Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства Александром Жуковым. Особый акцент был сделан на том, что большинство судов региона, осуществляющих лов, являются маломерными, среди них немало судов с открытой палубой, занимающихся однодневным промыслом.

Артем Вилкин отметил, что к августу 2017 г. ЦСМС планирует начать опытно-промышленную эксплуатацию программного комплекса для предоставления отчетности при осуществлении прибрежного рыболовства без использования судов, с использованием маломерных судов или учета уловов на берегу в установленных местах доставки уловов (стационарный ЭПЖ).

В связи с будущим введением в эксплуатацию стационарного ЭПЖ имеет смысл рассмотреть возможность, чтобы капитаны маломерных судов могли вести ежедневную отчетность уже на берегу, если они совершают однодневные рейсы, отметили в ЦСМС.

Артем Вилкин призвал судовладельцев и рыбаков принимать участие в опытно-промышленной эксплуатации комплекса. Именно это, по словам руководителя учреждения, дает возможность довести программный продукт до рабочего состояния и обеспечивает практику работы с ним самим пользователям.

Fishnews