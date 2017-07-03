Регистр судоходства вводит электронные свидетельства

На капитанов-«аварийщиков» найдут управу Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Российскую рыбную биржу презентовали на международной конференции Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.

Безопасность промысла остается проблемой В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.

Изменения закона о рыболовстве отмечают юбилей 3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.

Вьетнамские экспортеры намерены защитить репутацию пангасиуса 23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.

Мурманский лосось стал здоровее Мурманские ветеринары отмечают снижение заболеваемости дикой семги в реке Тулома. На путях миграции не выявлено значительных токсических отклонений, которые бы повлияли на иммунитет рыбы.

Пруды на водотоках оставили за рыбоводами Президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».

Переход на ЭПЖ будет постепенным Вводить электронный промысловый журнал в промышленных эксплуатацию планируется с переходным периодом в полгода, сообщили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Японскому премьеру доложат о результатах бизнес-миссии на Курилах Представители органов власти и бизнеса Японии за четыре дня посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Изучалась реализация совместных проектов в различных сферах, в том числе в рыбной отрасли. Об итогах поездки будет доложено премьер-министру Синдзо Абэ.