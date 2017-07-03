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Всероссийская конференция по безопасности плавания рыбопромысловых судов прошла во Владивостоке

Безопасность промысла остается проблемой

В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.

Всероссийская конференция по безопасности плавания рыбопромысловых судов прошла в Дальрыбвтузе. В совещании приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству, его теруправлений, морских спасательных отрядов, ЦСМС и других госструктур, отраслевого образования и компаний-судовладельцев. «Мы сегодня собрались, чтобы обсудить проблемы, которые ставят под угрозу в первую очередь жизни людей», - подчеркнул модератор конференции, заместитель руководителя ФАР Петр Савчук.

Начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник рассказал, что ситуация с аварийностью на судах «не претерпела существенного улучшения». Он привел цифры: за прошлый год произошло 67 аварийных случаев, в том числе 43 случая в Дальневосточном бассейне и 21 – в Северном. В сравнении с 2015 г. распределение аварий по территориальному признаку не изменилось: 64% приходится на Дальний Восток, 31% – на Северный бассейн.

Внутренняя же структура аварийных случаев поменялась. Снизилось количество поломок главного двигателя и других судовых механизмов, а также посадок на мель, пожаров и затоплений. Однако число намоток на винторулевую группу, на валы судов не изменилось. «Что самое важное – на прежнем уровне осталось количество случаев гибели судов и практически в два раза увеличилось количество случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью в связи с прямой эксплуатацией судна», - подчеркнул Анатолий Дубник. По его словам, основная причина этого – несоблюдение требований устава службы на судах, наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов, требований положения по технической эксплуатации флота, охраны труда и пр. Докладчик также отметил изношенность флота, низкий уровень подготовки экипажей, законодательные пробелы (отсутствие у инспекторов некоторых нужных полномочий и механизмов), недостаточное финансирование спасательных отрядов.

Петр Савчук рассказал корреспонденту Fishnews, что готовится специальная нормативная база: компаниям, не соответствующим всем международным требованиям системы управления безопасностью, разрешения на промысел выдаваться не будут.

«Мы также вводим проверки на промысле, уже начали проводить мониторинг. Отслеживаем по запасам топлива и продукции на бортах – срабатывает ли система остойчивости. И те суда, которые не соответствуют остойчивости, подлежат проверке. Мы уже это делаем, напоминая судовладельцам, что они должны исполнять требования безопасности. В дальнейшем действие документа о соответствии требованиям МКУБ будет приостанавливаться. Соответственно, разрешение на промысел тоже будет приостанавливаться. И таким образом мы системно подойдем к наведению порядка, в том числе на промысле», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

На конференции обсудили причины возникновения аварийных ситуаций, в частности выброс за борт рваных сетей, использование нелегальной и низкоквалифицированной рабочей силы, употребление алкоголя и других дурманящих веществ на борту. Человеческий фактор много раз упоминался на совещании. Также актуальными темами стало качество подготовки и переподготовки экипажей, аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, минимально допустимое количество людей на борту и другие вопросы. С учетом поступивших предложений в проект резолюции совещания внесут изменения. Планируется, что готовый документ опубликуют на сайте Росрыболовства через две недели.

Fishnews

  • Всероссийская конференция по безопасности плавания рыбопромысловых судов прошла во Владивостоке
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий ДУБНИК
    • НазадМетки: владивостокдальний востокросрыболовство

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