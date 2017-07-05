05 июля 2017 года

Илья Шестаков: Цель – улучшить условия работы в море

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.

В этом году замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков поздравил рыбаков с профессиональным праздником с борта судна «Асбьорн», где было организовано заседание штаба по вопросам промысла сардины-иваси и скумбрии. На связи находились все рыбохозяйственные бассейны.

Руководитель федерального агентства отметил, что отрасль продолжает демонстрировать успехи: вылов 2016 г. стал рекордным за последние 20 лет, добыто 4,7 млн тонн.

«Сейчас мы все вместе решаем общую задачу модернизации флота и выхода на новые рубежи, новые достижения и новые прибыли. Планируем, что за ближайшие годы мы сможем обновить порядка 50% мощностей, построить современные, высокотехнологичные суда», – подчеркнул Илья Шестаков.

Но цель – это не только повысить эффективность добычи и увеличить прибыль с тонны улова, обратил внимание глава Росрыболовства. «Не менее важно значительно улучшить условия работы в море. В приоритете, безусловно, для нас повышение уровня безопасности жизни и труда рыбаков», – сказал он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Илья Шестаков поблагодарил рыбаков за преданность непростому и важному делу, за вклад в продовольственную безопасность страны, за мужество и стойкость. «Продолжайте своим примером поднимать престиж профессии рыбака. Желаю вам семи футов под килем, богатых уловов, безаварийной работы и чтобы вас всегда ждали на берегу. Успехов и удачи!», – поздравил глава ведомства тружеников отрасли.

Fishnews