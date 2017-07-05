05 июля 2017 года

Глава Росрыболовства вышел с рыбаками в экспедицию

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на судне Южно-Курильского рыбокомбината пообщался с экипажем, вручил ведомственные награды и поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником.

В поисках сардины-иваси в район промысла 4 июля отправилось судно Южно-Курильского комбината: компания приобрела сейнер-траулер «Асбьорн» в прошлом году специально для добычи перспективных объектов – дальневосточной сардины и скумбрии. За постановкой трала, которую осуществлял капитан Виталий Целуйко, наблюдал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков рассказал главе отрасли о планах предприятия – нарастить уловы иваси и скумбрии, эти промысловые объекты вернулись в российские воды после длительного 25-летнего перерыва.

«Опыт прошлого года показал, что рыба есть и ее много. Но мы не были готовы принять иваси береговой базой. Так, первый же трал, заброшенный командой, поднял несколько сотен тонн. Экипаж был ошеломлен», – вспоминает Константин Коробков. Он также рассказал об оснащении судна. По словам рыбопромышленника, «кошелек», специализированное орудие лова иваси, – недешевое оборудование, но главное – с ним надо мастерски работать, команда с этим справляется.

К расширению возможностей по добыче компания подготовила и береговую базу: модернизировала технологический участок цеха рыбопереработки, приобрела и установила новый скороморозильный узел. Добавленные мощности позволяют перерабатывать до 250 тонн сырья в сутки.

Илья Шестаков отметил, что для эффективности работы предприятия как раз важно выстраивать производственную цепочку: судно – берег – сбыт. Рост вылова, который, по прогнозам ведомства, в этом году продолжится, должен сопровождаться модернизацией производственных мощностей – как судовых, так и береговых, созданием инфраструктуры. Именно на это направлена новая мера государственной поддержки – квоты на инвестиционные цели: на строительство рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих фабрик. С помощью механизма инвестквот планируется обновить до 50% рыбопромыслового флота с точки зрения мощности, это более 100 судов, и построить около 10 береговых фабрик, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Отметим, что специализированный трал для добычи иваси и скумбрии, постановку которого продемонстрировали главе отрасли, построен калининградскими специалистами. Отечественное орудие лова отлично себя зарекомендовало, у этой же компании курильские рыбаки сделали новые заказы, сообщил Fishnews Константин Коробков.

Осмотрев судно, Илья Шестаков побеседовал с капитаном и другими членами экипажа, вручил ведомственные награды и поздравил с профессиональным праздником – Днем рыбака.

Fishnews