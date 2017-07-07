07 июля 2017 года

Правила погранрежима оценят на местах

Росрыбколхозсоюз начал сбор отзывов по проекту новых правил пограничного режима от региональных объединений рыболовецких колхозов. Замечания и предложения профессионального сообщества будут направлены разработчикам приказа.

3 июля текст проекта приказа ФСБ России «Об утверждении Правил пограничного режима» был размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. Новый документ должен прийти на смену действующим приказам № 515 от 15 октября 2012 г. и № 682 от 18 ноября 2013 г. Проект содержит в том числе требования к промысловой деятельности.

Как рассказали Fishnews в Союзе рыболовецких колхозов России, рыбаки долго ждали выхода нового приказа. Вопрос о необходимости внесения изменений в нормативную базу, которые бы упростили работу маломерного флота, неоднократно поднимался на заседаниях совместной рабочей группы с представителями Пограничной службы ФСБ России.

В Росрыбколхозсоюзе отметили, что пока явных подводных камней в новых правилах не просматривается, однако позиция отраслевого объединения будет сформирована после того, как отзывы на проект поступят из регионов. Если в результате появятся конкретные замечания и предложения, они будут переданы разработчикам приказа. Процедура общественного обсуждения текста правил завершится 17 июля.

Fishnews