07 июля 2017 года

Губернатор Сахалина пообещал рыбакам поддержку

Предприятиям рыбной отрасли, которые вносят большой вклад в экономику Сахалинской области, регион окажет всевозможную помощь, заявил губернатор Олег Кожемяко.

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко, поздравляя тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака, отметил, что региону по праву есть чем гордиться: он добывает 30% всего дальневосточного улова, выпускает 80% молоди лососей от общероссийского объема.

«К тем 46 заводам, которые выпускают порядка 900 млн молоди, в ближайшие годы добавится еще 12», - сообщил Олег Кожемяко. Он добавил, что совершенствуются технологии переработки, рыбаки после перерыва вновь начинают добывать сардину-иваси и скумбрию - курильчане уже приобретают суда и осваивают кошельковый лов. В пример глава региона привел Южно-Курильский рыбокомбинат, который специально для добычи этих перспективных объектов купил сейнер-траулер «Асбьорн».

Как сообщает корреспондент Fishnews, губернатор также рассказал, что в области планируется строительство нового завода мощностью 1000 тонн в сутки по сырью. «Это довольно значимое предприятие, которое будет давать работу, будет вносить значимый вклад в экономику Сахалинской области», - подчеркнул Олег Кожемяко. Он добавил, что к таким компаниям в регионе есть свой подход, свои меры поддержки, которые будут оказывать и через докапитализацию «Сахалинлизингфлота», и через субсидирование кредитов, помощь в части инфраструктуры.

Fishnews