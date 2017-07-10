10 июля 2017 года

ЦСМС подбирает ТСК для маломерного флота

Центр системы мониторинга рыболовства и связи продолжает испытания устройств, которые предлагается использовать в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Мероприятия по оценке работы оборудования будут проводить до конца июля.

Испытания проходят устройства определения местоположения LookOut Pro (разработка группы компаний «СервисСофт») и Naviset GT-50 (разработка НПО «Сибсвязь»).

В тестовом испытании участвуют семь судов, на которых были установлены терминалы LookOut Pro/ Naviset GT-50. Специалисты ЦСМС анализируют получаемые точные данные применительно к каждому бассейну. Все собранные при помощи абонентских терминалов сведения записываются в тестовую базу Отраслевой системы мониторинга (ОСМ).

Отмечено, что оборудование Naviset GT-50 передает позиции регулярно и без пропусков, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Кроме того, точность координат, передаваемых данной системой, оказалась значительно выше аналогичных показателей систем «Инмарсат» (0.000001° против «Инмарсат» - 0.0001°).

При анализе треков LookOut Pro выявляются некоторые погрешности в настройках испытываемых устройств, однако все замечания к работе системы оперативно устраняются в постоянном двустороннем диалоге с разработчиком оборудования, отметили в ЦСМС.

Центр признал ход тестовых испытаний абонентских терминалов удовлетворительным. Положительные результаты тестирования позволят говорить о внедрении абонентских терминалов в широкую практику применения на маломерных судах рыбопромыслового флота.

Fishnews