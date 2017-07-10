10 июля 2017 года

Камчатка привезет перспективные проекты на ВЭФ

Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.

Презентация инвестпроектов Камчатки будет проходить непрерывно в течение двух дней работы III Восточного экономического форума. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова.

Она сообщила, что деловая программа ВЭФ включает в себя пленарные сессии, круглые столы, отраслевые дискуссии по разным направлениям. На мероприятиях форума будут подниматься вопросы, которые касаются мер поддержки предпринимательства, государственного регулирования, специальных режимов, созданных на территории Дальнего Востока, и другие важные темы.

«В рамках деловой программы есть отдельный элемент – презентация инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в Дальневосточном федеральном округе», – отметила Оксана Герасимова. Для этого будет организована специальная презентационная площадка. «Работа на ней включает в себя не только бесплатную аккредитацию и презентацию своего проекта на ВЭФ, но и участие во всех мероприятиях деловой программы», – сообщила руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства региона.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, от края поступило 12 заявок инициаторов инвестиционных проектов. «Это два проекта в сфере освоения минерально-сырьевой базы: строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Кумроч» и на Озерновском золоторудном поле. Также будут представлены два проекта в сфере рыбохозяйственного комплекса. Сельскохозяйственная отрасль региона будет представлена тремя проектами: строительство птицефабрики и двух тепличных комплексов в рамках ТОР. Еще два проекта будут касаться сферы логистики: строительство терминала «Сероглазка» и здания елизовского аэропорта», – рассказала Оксана Герасимова.

Она добавила, что на форуме будут представлены те проекты, которые пройдут региональный отбор. Предпочтение отдадут инвестиционным идеям с высокой степенью проработки: с готовыми бизнес-планами, финансовыми моделями и всеми необходимыми документами.

Fishnews